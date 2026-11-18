Un estudio del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras ha identificado en experimentos de laboratorio cómo las células cancerosas se protegen de una toxina, el formaldehído, que ellas mismas generan como resultado de su actividad.

El estudio, publicado en ‘Science Advances’ y en el que ha participado la Universidad de Leicester, el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires y la Universitat Internacional de Catalunya, señala que el formaldehído se produce de forma natural en el interior de las células y puede dañar el ADN al unirlo a proteínas cercanas y, para neutralizarlo, las células usan glutatión, una molécula que les protege frente a los daños químicos.

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El glutatión también evita la ferroptosis, un tipo de muerte celular provocado por daños en las grasas de la membrana celular: ambas funciones dependen de las mismas reservas de glutatión, por lo que usarlo para neutralizar el formaldehído puede reducir la cantidad disponible para evitar la ferroptosis.

Investigadores del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. / INSTITUT JOSEP CARRERAS

La investigación se ha centrado en una proteína llamada NRF2, que suele presentar una actividad elevada en tumores y que permite a las células cancerosas neutralizar el formaldehído sin agotar sus reservas de glutatión.

La NRF2 aumenta la producción de la proteína SLC7A11, que transporta al interior de las células una molécula llamada cistina, que se transforma en cisteína que puede reaccionar directamente con el formaldehído sin necesidad de usar glutatión.

Bloqueo

Esta reacción produce un compuesto estable llamado tioprolina, que el equipo investigador ha detectado en células cancerígenas, y al introducir más cistina, las células pueden neutralizar el formaldehído y mantener el glutatión disponible para evitar la ferroptosis.

El bloqueo de SLC7A11 en células expuestas a niveles elevados de formaldehído detuvo la producción de proteínas y provocó la muerte celular.

El equipo investigador también uso fármacos para bloquear simultáneamente la entrada de cistina en las células y la producción de glutatión, que provocó la muerte de las células leucémicas, así como de distintos tipos de tumores sólidos, incluidos cánceres de pulmón, colon y tumores cerebrales.