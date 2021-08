Conforme a los criterios de Saber más

Hasta el momento, más de 15 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en el Perú. Y con ello, ha surgido una serie de interrogantes relacionadas a lo que se puede y no se puede hacer tras recibir la vacuna.

Existen creencias muy extendidas sobre la alimentación que debemos tener luego de recibir una vacuna, pero no todas tienen sustento. ¿Puedo comer pescado? ¿Está bien consumir alcohol? ¿Qué sucede si tengo alergias?

El Comercio revisó las recomendaciones de los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud (Minsa) y consultó con expertos en inmunizaciones para responder esta y otras preguntas.

Mitos muy populares

Una de las ideas más repetidas respecto al pescado, por ejemplo, es que no debe ser consumido luego de recibir una vacuna o de una operación. Las guías sobre COVID-19 revisadas por este Diario no muestran ninguna limitación en cuanto al consumo de alimentos.

“Son mitos que hay con respecto al pescado. Lamentablemente esto viene desde hace años […] No le veo ningún sentido a la limitación en cuanto a alguna comida [si te aplican una vacuna]”, nos explica Mariana Mendoza, ex directora del Programa Nacional de Inmunización del Minsa.

La misma idea respecto al consumo de pescado se repite también en relación a las operaciones. Hoy hay evidencia que muestra que, por el contrario, es un alimento que debe ser incluido en la dieta de la persona antes y después de ser operada, ya que los productos hidrobiológicos ayudan a la regeneración de los tejidos. Pero la recomendación sobre el consumo de cierta comida dependerá también del criterio de su médico, quien evaluará si los medicamentos que consume pueden interactuar con algún alimento.

No hay motivo para dejar de consumir pescado tras la vacuna, a menos que seas un alérgico a los mariscos. (Pixabay)

¿Debo consumir alcohol?

Si bien las guías no mencionan la restricción del consumo de alcohol, los expertos consultados por El Comercio coinciden que cuando una persona se encuentra bajo un tratamiento o intervención médica, no debe consumir alcohol , no solo porque el efecto de algún fármaco puede verse limitado, sino porque es importante que la persona esté en uso de sus facultades para poder afrontar posibles efectos adversos.

Además, si bien no hay ensayos clínicos que hayan evaluado las consecuencias del consumo de alcohol tras la vacunación contra el COVID-19 , sí se conoce que el sistema inmune de las personas que consumen elevadas cantidades de alcohol no reacciona de la misma manera que el de los demás.

Investigaciones científicas sobre alcoholismo han demostrado que las personas que consumen alcohol están expuestas a más infecciones bacterianas y virales , ya que los anticuerpos no son igual de eficaces en estos casos.

“Después de que te ponen una vacuna, sabiendo que te puede dar fiebre, dolor de cabeza o malestar del cuerpo, para qué tomas alcohol, ¿no? Eso no es responsable ”, afirma Mariana Mendoza, experta en inmunizaciones.

El Comercio se comunicó con el Minsa para conocer si está considerando algunas recomendaciones específicas al respecto, pero no recibimos respuesta hasta el cierre de este informe.

Seguir con las medidas de seguridad

Entonces, ¿qué no debo hacer luego de recibir la vacuna contra el COVID-19? Todos los expertos y entidades coinciden en que no pueden dejar de usar la mascarilla, lavarse las manos y mantenerse la distancia social, pues aún no se conoce por cuánto tiempo protegerá la vacuna y no todos podrán vacunarse de inmediato, por lo que habrá personas vulnerables en nuestro entorno. Es importante recordar que el objetivo principal de las vacunas es evitar desarrollar un cuadro grave de COVID-19, no dejar de contagiar.

Si bien los CDC dijeron hace meses que las personas vacunadas pueden reunirse con otras personas inmunizadas sin usar mascarilla e incluso con grupos pequeños de personas no vacunadas, retrocedieron en esta recomendación ante el avance de la variante Delta. Las pautas generales sobre las medidas de bioseguridad se mantienen.

Las medidas de bioseguridad nos acompañarán por algún tiempo. (Foto: Pixabay)

Alergias y vacunas

Las recomendaciones de los expertos y entidades internacionales coinciden en que la vacunación de las personas que tienen algún tipo de alergia severa y que en el pasado ya han presentado efectos adversos serios a otras vacunas, no deben vacunarse.

Por ello, si usted sufre de una alergia grave y ha presentado cuadros de anafilaxia en el pasado, debe evitar la vacunación. Pero estos escenarios suelen ser descartados antes de la misma aplicación de la vacuna, ya que la persona debe responder una serie de preguntas , entre ellas algunas relacionadas a alergias.

Y si usted tiene alergias alimentarias, es preferible evitar dichos alimentos si se le llega a aplicar la vacuna. “En algunas personas que tienen ciertas alergias a alimentos, se debe tener algún cuidado”, dice Mariana Mendoza.

Las alergias pueden producir desde erupciones en la piel hasta choque anafiláctico. (Pixabay)

La norma del Minsa sobre la vacuna de Sinopharm detalla que está prohibida para “individuos que son alérgicos a cualquier componente (activo, excipientes) de este producto, o aquellos que han tenido reacciones alérgicas graves”. Aplica también para alergias a otros medicamentos y látex.

Las recomendaciones de los CDC de EE.UU. respecto a las vacunas de ARNm van en la misma línea: “Si tuvo una reacción alérgica grave (anafilaxia) o una reacción alérgica inmediata, incluso si no fue grave, a cualquiera de los ingredientes de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 (como el polietilenglicol), no debe aplicarse una vacuna de ARNm contra el COVID-19”.

Muchas de las vacunas clásicas utilizan huevos en su proceso de producción, como la de la influenza, por lo que algunas personas alérgicas a estos alimentos pueden presentar ciertas reacciones adversas. En cuanto a las vacunas de Pfizer y Moderna, la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. aclara que la vacuna no contiene huevo, conservantes ni látex.

Entre los efectos secundarios, hay leves, moderados y graves. Y muchos de los eventos más importantes se dan dentro de las personas con alguna alergia a los componentes de la vacuna. Debe tener en cuenta que estos podrían afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero las molestias duran unos pocos días.

Aquí detallamos los efectos más comunes y qué hacer frente a ellos.

Aclaración: Este informe fue originalmente publicado en junio de 2021 y ha sido actualizado con información reciente.

