Conforme a los criterios de Saber más

Hace casi un año, el Perú se unió a otros países que decidieron –debido a las circunstancias tan poco comunes– empezar una férrea cuarentena obligatoria para intentar frenar los contagios de un virus del que no se sabía mucho y que había tomado por sorpresa a casi todo el mundo. Esta semana, aunque con un poco de retraso, el Perú se unirá esta vez a la lista de países que han iniciado sus campañas de vacunación como principal estrategia para detener el avance de la pandemia.

Se espera la llegada de 300.000 dosis procedentes del laboratorio Sinopharm, las cuales –de acuerdo con lo establecido por nuestras autoridades– serán para el personal de salud .

“Ese personal necesita ser vacunado, porque está en nuestra primera línea de respuesta. Esta vacunación se va a convertir en un aliciente para ellos, porque realmente ya están agotados y necesitamos protegerlos”, comenta a El Comercio la doctora Patricia García, epidemióloga y exministra de Salud.

(Infografía: Antonio Tarazona)

Para la especialista, esta primera acción será valiosa, sobre todo para el resto de la población. “Nos va a permitir conocer cómo será el proceso de vacunación y le brindará mayor seguridad a la gente . Creo que no solo será un gran mensaje y un gran comienzo en este camino, sino que es también algo que necesitábamos como país: que nuestro personal de salud esté seguro y que nos pueda seguir ayudando”, recalca.

Sin embargo, para que la campaña de vacunación peruana sea efectiva será indispensable inmunizar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible.

“Esta primera generación de vacunas busca evitar que se desarrollen casos graves. Pero reduciendo las posibilidades de transmisión y que se generen más casos severos no solo nos protegemos de manera individual, sino también a la población en general, pues menos gente necesitará hospitalización y aliviarán los sistemas de salud ”, indica Juan More Bayona, doctor en inmunología.

—Cuidándonos más—

La llegada de las vacunas no acaba con la pandemia . Incluso quienes sean vacunados tendrán que continuar usando mascarilla, lavándose las manos y manteniendo distancia social.

“Las vacunas requieren de un tiempo para generar inmunidad , porque nuestro organismo trabaja de esa manera. Según la vacuna, demora más o menos días, pero son espacios de entre dos o tres semanas después de la segunda dosis para desarrollar la respuesta. Recordemos que mientras el virus siga en circulación se incrementan las posibilidades de que aparezcan variantes distintas a las ya conocidas”, advierte More.

Pero, para que todo esto funcione, es indispensable que las vacunas sigan llegando al Perú y las nuevas circunstancias globales podrían jugar a nuestro favor.

“Hay países, como Canadá, que han comprado hasta nueve veces la cantidad de vacunas que necesitaban. La discusión mundial tiene que ver con esos excedentes. Por eso, el mecanismo Covax está negociando con los países que pidieron vacunas y ya no las necesitarán. Algunos están dejando los lotes comprometidos para distribuirse entre el resto y otros quieren comprarlos para donarlos luego”, dice García.

Pero no es simple altruismo, sino que nadie se puede quedar atrás. “Ese desprendimiento es porque les conviene que el resto también esté vacunado. Los 75 países con plata que hoy se están vacunando no estarán protegidos mientras el resto no se vacune . El virus se seguirá multiplicando, creando nuevas variantes y el riesgo de que estas no sean cubiertas por las vacunas usadas en esos países ricos es muy alta”, recalca la exministra.





Patricia García Funegra. (Foto: Rolly Reyna/El Comercio)

“Si la velocidad de vacunación no mejora, vamos a tener que requerir una tercera dosis como refuerzo para nuevas variantes”. Patricia García, exministra de Salud

Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada, investigador de la UNMSM. (El Comercio)

“La vacuna contra la influenza no previene la infección; evita la enfermedad severa. Lo mismo buscan estas vacunas”. Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada

Violeta Bermudez, presidenta del Gabinete Ministerial. (Foto: El Peruano)

“Desde el martes se empieza la primera vacunación [...] de allí ya no paramos, ya que la siguiente semana llega otro lote”. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros

Según el Minsa, están listos para empezar

Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron a El Comercio que todo está preparado para esta primera etapa de vacunación , pues se tiene el registro completo del personal que será inoculado.

Además, aseguran que cuentan con los equipos de protección personal, personal asistencial, sistemas de traslado e insumos médicos como jeringuillas, entre otros, ya en los almacenes de las diferentes regiones, para iniciar el proceso. Lo único que resta definir es cómo será la distribución para el personal sanitario en el interior del país .

¿Qué pasa en otros países?

En Colombia y México habilitaron páginas webs oficiales que permiten a los ciudadanos saber a qué fase de vacunación pertenecen, y podrán, posteriormente, agendar una cita para vacunarse. Muchos usuarios se quejaron de que estas no estuvieron funcionando de manera adecuada.

En la web del Gobierno Argentino además de contestar preguntas frecuentes sobre las vacunas, hay un espacio que, además de llevar el conteo total de vacunas recibidas y vacunados, direcciona hacia información de cada provincia.

Brasil flexibilizó sus normas para autorizar la llegada de nuevas vacunas al país.





TE PUEDE INTERESAR





SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER