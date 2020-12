Conforme a los criterios de Saber más

Pese a la distancia, el doctor en epidemiología Jaime Miranda sigue muy de cerca cómo se maneja la pandemia en el Perú. Es profesor visitante e investigador en The George Institute for Global Health, en Sidney (Australia), pero eso no le ha impedido tener una participación activa en esta circunstancia, sobre todo a través de su presencia en diversos talleres y foros de discusión.

En diálogo con El Comercio, Miranda, el único científico latinoamericano seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar el Informe Global de Desarrollo Sostenible indica que el principal reto para el Perú será ser capaz de comprar las futuras vacunas necesarias para superar esta pandemia, pero sobre todo distribuirlas de la manera más equitativa.

— ¿Cómo debemos tomar los anuncios sobre autorizaciones para algunas vacunas?

En épocas de pandemia hay que aferrarnos a estas opciones. Si hay algo bueno que se ha demostrado, es la capacidad del mundo científico de organizarse y apuntar hacia objetivos comunes. Estamos viendo cómo muchas enfermedades infecciosas que nos han afectado durante muchos años aún no tienen vacunas, pero en el caso del SARS-CoV-2 se han unido cerebros, tiempos, esfuerzos y equipos para sumar un mismo objetivo. Eso es lo esperanzador. Pero hay que tener mucha cautela. El desarrollo de vacunas es un proceso muy complejo y, desde el punto de vista de la investigación biomédica, tenemos que fijarnos en el tema de la seguridad. Imagínense cómo los ingenieros producen prototipos de aviones o de naves espaciales. El tema de seguridad es básico, no se negocia. Lo mismo pasa con las vacunas, pues el tema de la seguridad es fundamental. Hay que recordar que continuamos en la fase 3 de varios estudios. Estos ensayos deben ser seguros en números sustanciales de las poblaciones. Luego, vendrá el monitoreo de los factores de riesgo a largo plazo.

— ¿Qué tan importante es que se puedan aprobar varias vacunas?

Ha sido un proceso de aprendizaje en donde todos han llegado para sumar. Recordemos que al inicio hubo algo de ruido con respecto al uso de medicamentos que podrían tener algún efecto contra el SARS-CoV-2, aunque no sean antivirales. En el caso de las vacunas también tenemos distintas plataformas: desde las más antiguas hasta otras más modernas. Esto no quiere decir que, necesariamente, una sea mejor que la otra. Eso lo definirán los estudios. Lo que señala es la voluntad de la ciencia por obtener respuestas importantes para problemas importantes. El mensaje es que se podrían abordar muchas otras enfermedades si concitaran el mismo nivel de atención.

— ¿Cómo será el proceso de distribución de las futuras vacunas en el mundo?

Es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque acá nos ponemos a disposición de lo que señale el mercado. Hay que saber cuál de las vacunas estará disponible. Luego, está el tema de la capacidad para producir las cantidades suficientes. ¿Cuántos laboratorios y fábricas existen en el mundo con la capacidad de garantizar un control adecuado de calidad, para producir vacunas idénticas, que es lo que al final necesitamos? Pero no solo eso, sino un análisis de factibilidad, de acuerdo a la infraestructura y a la capacidad de producción, lo que puede hacer evidente un cuello de botella. Otro cuello de botella es saber cuál es la infraestructura que se requerirá en el campo. En el caso de las vacunas, es el tema de la cadena de frío. Algunas vacunas serán más complejas, requieren más nivel de atención y cuidado, lo cual va a encarecer no solo los procedimientos, sino que requerirán más personal. Finalmente, hay que considerar nuestra capacidad de compra como país y cómo hacemos que la distribución sea equitativa. Debemos tener esas conversaciones incómodas lo más temprano posible. ¿Será que los ricos nomás podrán vacunarse y seguir como antes? ¿Cómo hacemos para tener una estrategia conducida a garantizar la equidad y el beneficio de todos como sociedad? ¿Será una decisión con base en la prevalencia? Son preguntas muy importantes, más allá de temas operativos o de capacidad.

— ¿Qué tipo de retos demandará una vacunación de este tipo?

El Perú es un país desigual. El reto más importante será cómo garantizar que protegeremos a los más vulnerables. ¿Cuál es nuestro rol, como sociedad, con personas que tienen menos, de manera que sean los primeros en recibir la vacuna?





