Superluna azul con eclipse: Mira aquí este espectáculo astronómico [EN VIVO]

El miércoles 31 de enero tiene lugar un evento cósmico que no se daba desde hace 150 años, se trata de una superluna azul con eclipse. Este acontecimiento es especial porque reúne cuatro fenómenos astronómicos al mismo tiempo: una superluna, una luna de sangre, una luna azul y un eclipse lunar. Si bien no se puede ver en todas las latitudes, la NASA se encarga de trasmitir el fenómeno en vivo.



La última vez que ocurrió algo igual fue en 1866, y la próxima vez que volverá a darse será en enero de 2037. Al tratarse de un evento tan peculiar ha causado el interés no solo de los científicos, muchas personas a la largo de todo el mundo están atentas a través del 'streaming' que realiza la NASA.



A continuación explicamos en qué consiste cada uno de estos cuatro fenómenos que reunirá la superluna azul con eclipse, para así entender su trascendencia.



Superluna

Es cuando la tierra está más cerca de lo normal de su satélite. La orbital lunar es elíptica, y un lado (apogeo) está unos 50.000 km. más alejado de la Tierra que el otro más cercano (perigeo). Por ende, en el momento de mayor cercanía nuestro satélite se ve un 14% más grande de lo habitual. Pero para que sea una superluna, además, debe haber luna llena.



Luna Azul

Se trata solo de una denominación que le corresponde a la segunda luna llena del mes, sin embargo, esto no la hace lucir de aspecto diferente. En este mes de enero pudimos ver otra luna llena entre el 1 y el 2.

Eclipse lunar

Este es un fenómeno menos común que la superluna y la luna azul. La Tierra, el Sol y la Luna se alinean dando lugar a un eclipse lunar total. La Luna llena coincide con el momento en que la Luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose así un eclipse.



Luna de sangre

El último fenómeno astronómico que coincide este 31 de enero es la luna de sangre. Los observadores del eclipse verán una gran Luna de color rojizo que se producirá porque durante el transcurso del eclipse la atmósfera de la Tierra filtrará la luz azul y verde de los rayos solares, pero dejará en cambio pasar la roja.

¿Dónde se verá?

Desafortunadamente el magnífico evento no puede verse en todas las latitudes del planeta. Así, en EE.UU. " la visualización es mejor en el oeste", según Gordon Johnston, ejecutivo del programa y blogger lunar en la sede de la NASA en Washington.



En América del Norte, Alaska o Hawái, el eclipse se puede ver antes del amanecer del 31 de enero. Para aquellos en el Medio Oriente, Asia, Rusia oriental, Australia y Nueva Zelanda, se puede ver durante la salida de la luna en la mañana del 31.



En Europa Occidental y la mayor parte de África y América del Sur el espectáculo es parcial, ya que son zonas no afectadas por el eclipse.



En nuestro país solo se puede apreciar el fenómeno de superluna, aunque difícilmente desde lugares nublados como el cielo limeño. No obstante, como comentamos párrafos arriba, podemos acceder a la transmisión que realiza la NASA o también al en vivo que hace el observatorio Griffith, en Los Ángeles.



