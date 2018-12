Verano 2019 | Tipos de cáncer que aumentan en esta temporada y cómo prevenirlos

El verano 2019 inició oficialmente este viernes 21 de diciembre. Según los últimos reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la radiación solar alcanzará un valor por encima de 15, especialmente cerca del mediodía, considerada extremadamente alta. En Lima Este la temperatura máxima llegaría a los 29°C, mientras que la mínima sería de 16°C.

Ante ello la población debe tener en cuenta que el aumento de la temperatura puede generar daños a nuestra piel si no lo protegemos, uno de los más peligrosos es el cáncer de piel.

“El 80% de los casos de cáncer de piel son a causa de la sobreexposición acumulativa a los rayos ultravioletas sin protección y el 60% se presentan en el rostro, una de las zonas del cuerpo más propensas a los peligros de los rayos UV; lo cual podría ser evitado con los cuidados necesarios y la realización de un chequeo preventivo”, señaló Christian Loayza, Oncólogo de Cabeza y Cuello de la Liga Contra el Cáncer.

Es recomendable realizarse un chequeo de cáncer de piel una vez al año. (Foto: difusión)

1. Tipos de cáncer de piel:





► Cáncer de piel de tipo no melanoma. Tipo de cáncer de piel con mayor incidencia en el Perú a causa de los rayos UV. El 90% de los casos de cáncer de piel son de tipo No Melanoma, de los cuales el 80% se presenta en la cabeza y cuello. En este tipo de cáncer se encuentra el carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide, carcinoma de glándulas.





►Cáncer de piel de tipo Melanoma. Neoplasia más agresiva y mortal; sin embargo, solo el 10% de tipos de cáncer de piel son de este tipo. Los rayos UV, es la causa principal para contraer la enfermedad, pues dañan el ADN de las células de la piel y pueden presentarse en el área de cabeza, cuello y principalmente en la mejilla





2. ¿Cómo prevenir el cáncer de piel?



-Aplicarse bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 2 horas



-Minimizar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.



-Realízarse un chequeo de cáncer de piel una vez al año



-Usar accesorios de protección solar: sombrillas, sombreros de ala ancha y gafas de sol con filtro UV 400



-Usar ropa holgada y ropa de baño con protección solar



-Estar alerta ante cualquier la aparición de nuevos lunares o cambios sospechosos en los que ya se tenían. Los signos que deben tenerse en cuenta son: asimetría (una mitad diferente a la otra), bordes (si son irregulares, difusos o poco definidos), color (la pigmentación no es uniforme, muchos colores y hay cambios de color) diámetro (mayor de seis milímetros o cualquier cambio en el tamaño del lunar) y evolución (cambios que sufren los lunares en el tiempo)



-Realízate un despistaje preventivo una vez al año



-Además, protégete por dentro consumiendo alimentos saludables Anti UV



En ese contexto, la Liga Contra el Cáncer ha lazado la campaña “Protégete por fuera y por dentro”, con el objetivo de generar conciencia en la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel tanto por fuera y por dentro, a través del uso del bloqueador solar, un chequeo preventivo de piel al menos una vez al año y además con alimentos saludables que protegen de los rayos UV.



Cabe resaltar, como parte de las actividades de “Protégete por fuera y por dentro” se realizará una campaña de despistajes de cáncer de piel, por una donación de S/. 30.00 en los tres Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Lima y Surquillo), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.



Asimismo, en las regiones con mayor índice de radiación ultravioleta, como Chincha, Arequipa, Cajamarca, Piura y Lima, se repartirá más de 50 mil bloqueadores solares de Unique que serán entregados en lugares con mayor incidencia de cáncer de piel y mayor radiación UV. Además, se realizará charlas informativas y distribución de material informativo sobre los cuidados de prevención de cáncer de piel, así como la importancia del uso de bloqueadores solares para prevenir la enfermedad.



Por otro lado, entrando a www.porfueraypordentro.com, la población podrá conocer un poco más sobre la enfermedad, alimentos que te ayudan a cuidarte de los rayos UV y recetas saludables.

Síguenos en Twitter...