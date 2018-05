videojuegos

"Black Ops" está de vuelta. La nueva entrega de la franquicia "Call of Duty" fue presentada recientemente de manera oficial. El videojuego traerá una experiencia de combate completa, intensa y sólida orientada al juego cooperativo, como ya se rumoreaba tiempo atrás.

El lanzamiento mundial está programado para el 12 de octubre en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC, pero los fans ya pueden realizar reservas del título y obtener acceso a la beta privada de "Call of Duty: Black Ops 4". Además, esta será la primera vez que el juego para PC estará disponible exclusivamente en Battle.net, el servicio de juegos online de Blizzard Entertainment.

(Video: Captura de YouTube)

El título estará enfocado hacia el formato multijugador. Tan es así que en esta ocasión no se verá un modo campaña, aunque no se han olvidado del modo Zombies. Asimismo, también cuenta con el tan popular modo Battle Royale, con el mapa más grande creado en la historia de "Call of Duty".

“'Black Ops 4' es, de lejos, el título más ambicioso que nuestro equipo ha creado nunca“, ha señalado Dan Bunting, Codirector de Treyarch. “En esencia, Black Ops siempre ha tratado de desafiar lo establecido y de llevar con valentía a nuestro juego hacia nuevas direcciones. Con Black Ops 4, hemos diseñado una experiencia para todos los estilos de juego y niveles de habilidad, desde el casual hasta el competitivo. Aporta una franja de profundidad táctica que recompensa a los jugadores por su dominio, y a la que da gusto jugar".

--- Trama de "Black Ops 4" ---



"Call of Duty Black Ops 4", es un videojuego de disparos en primera persona de estilo bélico desarrollado por Treyarch y distribuido por Activision.

El sistema de juegos se basa en elementos de un juego de disparos en primera persona, de estilo bélico, mostrando la mayor parte del juego desde los ojos del personaje a asumir en los distintos escenarios del videojuego. El jugador es capaz de caminar, correr, saltar y nadar; y así como principalmente, utilizar armas y combatir.