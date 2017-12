Año Nuevo es una oportunidad para salir de fiesta. Muchos se preparan para recibir el 1 de enero en galas, discotecas o playas. La diversión parece asegurada; sin embargo, no siempre es así. Un video de YouTube explica el porqué.

El sitio AsapScience enumeró siete razones que hacen del Año Nuevo una fiesta desastrosa, según un estudio. 83% de los encuestados se sintió defraudado, pero no por sus planes actuales, sino porque disfrutaron menos de lo que esperaban.

El estudio sometió a que personas escuchen música y se sientan tan feliz como puedan. Pero, esta instrucción los hizo algo infelices. Lo mismo pasa en Año Nuevo: la realidad hace que las personas reduzcan la posibilidad de disfrutarla (se sienten obligados a estar animados).

El cerebro está programa para evitar sobrestimar la probabilidad de resultados positivos en comparación con los negativos. Esto hace que los recién casados creen que nunca se van a separar, por ejemplo. Esto está anclado con el punto cuatro.

Cuando las personas se acercan a una nueva década en la edad pueden llegar a una crisis existencial. Lo mismo sucede en Año Nuevo: reflexionan sobre acontecimientos negativos. Estudios demuestran que esto aumenta el estrés.

El alcohol, cuyo consumo es popular en esta fiesta, impide el correcto funcionamiento del cerebro, responsable de emociones sensoriales y pensamientos. Pero, también afecta al sistema límbico, que controla nuestros sentimientos. El alcohol hace a las personas más propensas a los cambios de humor y ayuda a amplificar sentimientos de tristeza.

El costo representa también un problema. Todo es más caro en Año Nuevo. Las entradas a discotecas y bebidas. Pero, esto no resulta tan molesto como el punto siete: el beso. Una tradición no muy popular en Perú, pero sí en otros países. El no tener a quien besar a medianoche puede llevar a buscar una persona extraña o sentirse solo.

