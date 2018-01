La nueva sensación de Internet es un video compartido en redes sociales en el que se puede apreciar, a simple vista, a una rata bañándose. En el material audiovisual se contempla cómo el pequeño animal se soba el cuerpo con desesperación tratando de quitarse el jabón que tiene encima. Muchos usuarios quedaron asombrados al observar al roedor comportarse como un humano, pero ¿es normal?

El video tiene por título “shower rat”, pero justo en el nombre lleva sus dos grandes errores. Primero, no es una rata, se trata de una pacarana, originario de Sudamérica; y segundo, no se está bañando ya que esta especie no necesita hacerlo. De acuerdo con expertos, estos animales se limpian lamiéndose, en realidad el jabón no es bueno para ellos.

¿Por qué se limpia erguido como si fuera un humano?

Interrogado por El Espectador, el investigador peruano del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y director del Grupo de Investigación de Mamíferos, Según Sergio Solari, explicó que la pacarana está intentando limpiar de su pelaje el jabón que alguien le echó seguramente de forma malintencionada. “Parece un animal acicalándose. Es algo que hacen casi todos los mamíferos. Para ellos el pelaje es muy importante porque los protege del ambiente”.

Según Solari, los humanos nos bañamos excesivamente por razones estéticas, pero eso no es lo común en otros mamíferos que, por el contrario, intentan mantener sus pelajes bien aceitados. “Tienen glándulas cerca de la región anal o en la espalda. Muchos mamíferos se frotan con las extremidades, se frotan la cabeza contra la barriga, para repartir la grasa sobre el cuerpo”, comentó.

Como lo diferentes experimentos han demostrado, lo roedores tienen nociones de tiempo y una gran ubicación espacial. No es gratuito que en cientos de experimentos sean capaces de memorizar las rutas de laberintos para encontrar su comida. No obstante, la pequeña pacarana no está adoptando un hábito humano, al bañarse con jabón, solo está desesperada intentando librase del químico.

Así, el especialista en biología evolutiva de la Universidad de Chicago dijo a Newsweek que “tiene sentido que este animal se lave como un ser humano porque necesita la movilidad de la extremidad anterior para la alimentación y el procesamiento de alimentos”, por eso puede estar parado limpiándose.

