Los niños nacidos a partir de ayer en Francia tendrán que recibir 11 vacunas de forma obligatoria, y no tres como hasta ahora, para ser admitidos en la guardería o en la escuela, una medida decidida ante las reticencias a esta profilaxis en el país, de una magnitud inédita en el mundo.

La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, ha sido la encargada de formalizar esta imposición, que pretende ampliar la generalización de esas 11 vacunas, con las que actualmente están cubiertos el 70 por ciento de los niños.

Se trata de la tos ferina, la "haemophilus influenzae", la hepatitis B, el neumococo, la meningitis, el sarampión, las paperas y la rubeola, que se suman a la difteria, el tétanos y la poliomielitis, que eran imperativas.

"No me gusta imponer obligaciones, no va con mi temperamento, pero con la vacunación se justifica", señaló Buzyn, que en cualquier caso no ha incorporado un dispositivo represivo específico para los padres incumplidores, más allá de advertirles de que no podrán inscribir a sus hijos en las guarderías, escuelas colonias de vacaciones, sean públicas o privadas.

"Me parece que es suficiente como sanción —reconoció la ministra—. No es necesario añadir una sanción penal o financiera".

En teoría, el Código Penal prevé hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa para los padres que eluden, sin motivo legítimo, sus obligaciones para con la salud de sus hijos, aunque las condenas son rarísimas.

El primer ministro, Edouard Philippe, fue quien el 4 de julio pasado en su discurso de política general tras asumir el puesto, anunció este giro en vacunación como una respuesta al escepticismo ambiente, y lo asentó en razones sanitarias.

"Hay enfermedades que se creían erradicadas y que se desarrollan de nuevo en nuestro territorio. Hay niños que mueren de sarampión actualmente en Francia. No es admisible en la patria de Pasteur", dijo en alusión al científico y padre de varias vacuna.



(Fuente: EFE)

