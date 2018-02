Una mujer transgénero estadounidense pudo amamantar a su bebé adoptado tras tomar hormonas que inducen la lactancia, de acuerdo con el primer estudio científico publicado sobre el tema en Transgender Health.

No obstante, los investigadores dicen que se requiere investigar más para determinar si la leche es nutritiva y segura para los infantes.

El estudio describe a una mujer transgénero de 30 años que nació como varón y que se sometió a una terapia de hormonas femeninas durante seis años. No se practicó ninguna cirugía genital o de senos.

Buscó asesoramiento médico debido a que su pareja estaba embarazada pero no estaba interesada en amamantar, por lo que "esperaba asumir el rol de convertirse en la principal fuente de alimento" para el infante, señala el estudio, encabezado por investigadores de la Mount Sinai Icahn School of Medicine de Nueva York.



La paciente siguió un régimen de hormonas utilizado para inducir la lactancia en mujeres, incluyendo un aumento de estradiol y progesterona, en tanto se le indicó utilizar una pezonera tres veces al día durante cinco minutos por mama.



También se le prescribió un medicamento contra las náuseas llamado domperidona, de Canadá, que se utiliza también para impulsar la producción de leche.



La domperidona no está aprobada en Estados Unidos debido a que a la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA) le preocupa que pueda provocar paros cardíacos y riesgos desconocidos en los lactantes.



"Tres meses y medio después de que comenzó con el régimen, nació el bebé", señala el informe.



"La paciente amamantó durante tres semanas exclusivamente" y luego se agregaron suplementos debido a la "preocupación de un insuficiente volumen de leche".



El desarrollo del bebé y sus hábitos alimenticios fueron normales, señala el reporte.



Los expertos dicen que los infantes deberían amamantarse durante su primer año de vida, y más de ser posible, debido a los beneficios que tiene la leche materna para la salud, que exceden largamente los de los suplementos.

--- ¿Es seguro y nutritivo? ---



Pero es muy pronto para saber si el amamantamiento transgénero es seguro y nutritivo para los bebés, dijo Madeline Deutsch, directora clínica del Centro de Excelencia para la Salud Transgénero de San Francisco, de la Universidad de California.



"Yo no lo haría", dijo Deutsch, ella misma transgénero y cuyo bebé de seis meses es amamantado por su esposa, quien también fue la portadora gestacional.



"La principal preocupación para mi sería la calidad nutricional", dijo Deutsch a la AFP.



Además, las hormonas para inducir la lactancia pueden llevar a cambios de humor y aumento de peso, lo cual puede operar como disuasorio en algunas personas, agregó.



Más investigación podría arrojar luz sobre la calidad nutricional de la leche, y la seguridad de las hormonas necesarias para producirla.



Por otra parte, dijo Deutsh, los esfuerzos para convencer a las mujeres transgénero a amamantar se han estado produciendo informalmente desde hace algún tiempo.



"Debo ser honesta con usted, esto está sucediendo desde hace por lo menos 10 o 15 años, al menos hasta donde yo sé", dijo a la AFP. "Esto es simplemente la primera vez que alguien lo escribe".

Fuente: AFP

