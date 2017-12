YouTube: ¿Qué pasaría si solo comiésemos carne?

Hace 2.5 millones nuestros ancestros tenían una dieta vegetariana basada principalmente en bayas y flores. Solamente cuando empezaron a comer semillas y nueces sus cuerpos empezaron a recibir mayores niveles de grasa y menos fibra, adaptándose a poco a la carne, como se explica en el siguiente video de YouTube.



Pero ¿qué pasaría si solo comemos carne?



Sin comida rica en fibra como las lentejas, frejoles o brócoli empezaríamos a sentirnos constipados e incómodos. Sin mencionar que la forma más sencilla de nuestro cuerpo para tener energía es convertir los carbohidratos en glucosa, así que con la ausencia de estos compuestos nuestro organismo tendría que quemar más grasas y descomponer proteínas importantes.

Puedes ver la explicación completa en el siguiente video de YouTube. Aunque está en inglés es posible activar los subtítulos.

Asesinos potenciales

Continuando con la lógica planteada en el párrafo anterior, al producir glucosa de las proteínas se crearían demasiados desperdicios de nitrógeno en el hígado que finalmente se trasformarán en urea (gluconeogénesis). La presencia excesiva de esta sustancia podría causar síntomas como náuseas, diarrea y hasta la muerte.

Asimismo, otro asesino potencial puede ser la falta de vitamina C. Ya que los seres humano somos uno de los pocos animales que no podemos sintetizar vitaminas por sí solos, lo ausencia de esta en nuestra dieta sería terrible no solo para la salud física, sino también para la salud mental y emocional.



A pesar de todo sí es posible: el caso de los inuit

Los inuit son pobladores que habitan las regiones árticas de américa y poseen una dieta donde su principal alimento es la carne. Debido al duro clima, se hace muy difícil el cultivo, por lo que los habitantes deben recurrir a la caza y pesca, además necesitan grandes cantidades de grasa para resistir las bajas temperaturas.

Debido a ello obtienen elementos necesarios para el organismo como la vitamina A, consumiendo carne de órganos como el hígado, o ácidos grasos como el omega 3, del pescado. Además el propio cuerpo de esta gente se ha adecuado para, por ejemplo, eliminar la urea remanente, como comentan en el material de YouTube.

Teniendo esto en cuenta, se podría decir que sí es posible vivir con una dieta exclusivamente carnívora como la de los inuit, aunque depende de las circunstancias y las necesidades. En el caso de estas tribus, se ven obligados a hacerlo por las duras condiciones climáticas y la poca fertilidad de la tierra.



