Una molécula considerada prometedora contra la enfermedad de Alzheimer no mostró la eficacia esperada en una serie de ensayos clínicos cuyos resultados se publicaron este martes en el Journal of the American Medical Association (JAMA).

Estudios anteriores habían permitido pensar que la idalopirdina, del grupo farmacéutico danés Lundbeck, podía mejorar las capacidades cognitivas en personas con enfermedad de Alzheimer tratadas previamente con fármacos existentes para minimizar los síntomas, sin detener el desarrollo de esta degeneración neurológica incurable.

Un equipo internacional de investigadores realizó tres ensayos clínicos en 34 países con 2.525 participantes de al menos 50 años de edad en una fase moderada de la enfermedad de Alzheimer. Entre 62 por ciento y 65 por ciento de los participantes eran mujeres.

Los ensayos, cada uno con una duración de 24 semanas, se realizaron entre octubre de 2013 y enero de 2017.

Los participantes fueron seleccionados al azar para tomar una determinada dosis de idalopirdina o bien un placebo con otro tratamiento existente contra el alzheimer.

"Los resultados fueron decepcionantes porque esta nueva molécula no hizo nada para mejorar la cognición de los participantes o para contener su declive cognitivo independientemente de la dosis", escriben los autores.

"Estos resultados muestran que la idalopirdina no debe usarse para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer", concluye el equipo de científicos, que incluye a Alireza Atri, del centro médico California Pacific en San Francisco.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 36 millones de personas en todo el mundo sufren demencia, de los cuales la mayoría padece la enfermedad de Alzheimer.

Se espera que este número se duplique para 2030 y se triplique para 2050, llegando a 115,4 millones, si no se descubre un tratamiento efectivo en los próximos años.



(Fuente: AFP)

Más noticias de Ciencias y Tecnología en...