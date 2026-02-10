Comienza el juicio contra las redes sociales: ¿generan o no adicción en los niños?

Escuchar
Incluso Mark Zuckerberg ha sido llamado a declarar. (Fotos: freepik.es)
Por Agencia AFP

Un juicio histórico sobre redes sociales comenzó formalmente el lunes ante un tribunal civil de California, donde un jurado popular deberá determinar si YouTube o Instagram diseñaron deliberadamente sus plataformas para provocar adicción en niños.

