Resumen

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Imagen tomada con el telescopio Hubble el 25 de enero de la Galaxia espiral NGC 4911 en el cúmulo de Coma. (Foto: NASA)
Imagen tomada con el telescopio Hubble el 25 de enero de la Galaxia espiral NGC 4911 en el cúmulo de Coma. (Foto: NASA)
/ NASA
Por Grupo GDA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) cuenta con una herramienta gratuita que permite descubrir qué imágenes captó el telescopio espacial Hubble el mismo día y mes en que nació cada persona. La propuesta, que está disponible desde hace varios años, volvió a ganar popularidad en las redes sociales por su sencillo funcionamiento y los sorprendentes resultados que ofrece.

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