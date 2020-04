Estamos a punto de cumplir un mes de aislamiento social obligatorio debido a la pandemia del COVID-19. No solo está restringido el tránsito de personas, sino también el de vehículos. Es por ello que muchos automóviles y motos están estacionados en casa sin poder moverlos.

Aunque parezca que el permanecer sin movimiento no causará ningún daño, se trata de maquinaria que necesita estar en constante funcionamiento para no estropearse. Por eso El Comercio conversó con algunos expertos para conocer las principales recomendaciones que le permitirán mantener su vehículo en buen estado.

TODOS LOS CUIDADOS

De acuerdo con los especialistas de la escuela de automotores de Senati, es fundamental que los vehículos sean encendidos varias veces a la semana. En el caso de los automóviles, la recomendación es hacerlo unas dos o tres veces a la semana, durante 10 minutos como mínimo.

“Esto ayudará a que la batería del carro no se descargue y que, por el contrario, se recupere de manera adecuada. Además, el encendido hace que el termostato del motor llegue a su temperatura de trabajo, lo que logra que funcionen los ventiladores y componentes eléctricos, como luces, sunroof, espejos, limpiaparabrisas, luces de freno, las direccionales, entre otros”, indican.

“Hay que hacer funcionar todos los elementos que utilicen electricidad para prevenir cualquier desperfecto en el futuro”, explica Ramón Deheza, del taller DV Motors. En cuanto al tema de los vidrios, agrega que “el bajarlos y subirlos por lo menos un par de veces, ya sean eléctricos o manuales, no solo servirá para que las cremalleras se mantengan en buen funcionamiento, sino para ventilar el interior de la cabina. Ahí se concentra vapor de agua y, al no ventilar, se corre el riesgo de que se formen hongos”.

Otro de los problemas por la falta de movimiento debido al aislamiento social obligatorio se puede presentar en los neumáticos. “Lo ideal es que, mientras el motor esté en marcha, se cambie ligeramente la posición de los neumáticos para mover el punto de apoyo. Para eso, de ser posible, se puede cambiar ligeramente de ubicación al auto. También es importante revisar la presión de aire”, refiere Rodrigo Santa María, gerente de posventa de General Motors Perú.

Ahora que tenemos el vehículo detenido en casa por el aislamiento social obligatorio, debes seguir los siguientes consejos para que se mantenga en buen estado. (Infografía: Luis Huaitán)

ATENCIÓN ESPECIAL

Los expertos consultados coinciden en que sí hay algunos cuidados específicos según el tipo de automóvil que se tenga.

Se recomienda pisar reiteradas veces el freno para promover el tránsito del fluido por los conductos y prevenir alguna obstrucción. En el caso de los propietarios de vehículos con transmisión mecánica, la sugerencia es la de pisar el embrague y pasar por todos los cambios para evitar que puedan trabarse con el tiempo.

Para los vehículos automáticos, se debe pasar por todos los cambios lentamente entre dos y tres veces, manteniendo presionado siempre el freno.

Otro de los elementos que le pueden preocupar es la gasolina. “En todo momento, se recomienda tener la mayor parte del tanque lleno de gasolina. Sin embargo, en esta cuarentena idealmente, el tanque de combustible debe mantenerse por encima de un cuarto de la capacidad total. Al momento de encender el auto, la gasolina hará su recorrido natural hacia el motor”, indica Santa María.

“Debemos tener en cuenta también que la gasolina se evapora y pierde octanaje. Pero ya que no tenemos en estos momentos aditivos para conservarla, lo ideal es que, cuando se levante la cuarentena, se consuma esa gasolina. Hoy en día, muchos carros tienen el sensor de cascabeleo. Así que es muy probable que al no haber gasolina fresca el auto pueda empezar a sonar”, opinan los expertos de Senati.

“Recordemos que cuando encendemos el auto vamos a hacer circular combustible por el vehículo. Si no lo encendemos en 40 días, la gasolina se puede descomponer, aunque eso tiene que ver mucho con el estado del tanque y con el octanaje que se use. Mientras menor sea el octanaje, la gasolina se descompondrá más rápido. Si se toman todas las precauciones señaladas, no tiene porqué sufrir el carro”, recalca Deheza.

CUIDADOS DE LA MOTO

“No hay que dejarla a la intemperie y se debe tratar de mantenerla siempre limpia para evitar la corrosión. Si es una moto carburada, hay que cerrar la llave de combustible para evitar que este se contamine con humedad”, explica Alexis Carrasco, jefe del Honda Racing Team.

El experto recomienda encender la motocicleta a diario por unos 15 minutos para mantener operativa la batería y mantener la carga. Se debe realizar en una zona bastante ventilada para evitar la acumulación de gases. Si se detecta que se descarga rápidamente, lo mejor es desconectarla.

VIDEO RECOMENDADO

¿POR QUÉ LOS PERROS ORINAN SOBRE LAS LLANTAS DE LOS AUTOS?

¿Por qué los perros orinan en las llantas de los autos?