El mercado mundial de los videojuegos crece de forma exponencial todos los años, según el Global Games Market Report 2023 de Newzoo, empresa de análisis de videojuegos y deportes electrónicos. De acuerdo con este reporte, el número global de jugadores superó los 3.300 millones hasta agosto, y se prevé que el mercado generará $187.7 mil millones.

Dos de los segmentos de este mercado que más han crecido son los juegos de PC y juegos móviles, con 20% y 49% respectivamente, con un ingreso económico de $37,1 y $92,6 millones. En el caso de América Latina existen 335 millones de jugadores, lo que representa un 10% de los jugadores mundiales, y 5% del mercado mundial.

“Una de las grandes amenazas es la adaptabilidad de los ciberdelincuentes y su búsqueda incesante de nuevas vías para lograr sus objetivos, ya sea explotando vulnerabilidades, obteniendo accesos no autorizados, o comprometiendo información confidencial de las víctimas, y Perú es uno de los países donde más operan. Recordemos que una encuesta realizada por ESET en el 2022 demostró que uno de cada tres gamers recibió un intento de engaño a través de una plataforma de videojuegos”, señaló Mario Micucci, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas.

En ese sentido, en el marco del Día Mundial Gamer que se celebra cada 29 agosto, el experto de ESET pone en evidencia dos amenazas que pueden sufrir los jugadores y usuarios asiduos a plataformas de videojuegos:

- Vulnerabilidades en plataformas de juegos: la categoría de juegos descargados o en línea es una de las que más proyección de crecimiento tiene al 2027, según un informe de Statista. En este contexto, los cibercriminales suelen aprovechar vulnerabilidades, la creación de aplicaciones falsas, campañas de phishing o infecciones con malware dirigidas a jugadores de plataformas conocidas para robar sus credenciales o información financiera.

- Smartphones e información en peligro: Según el Reporte de Amenazas ESET T3 2022, el número de amenazas en Android se elevó al 57% en los últimos meses del 2022. Por la cantidad de información que almacenan los dispositivos móviles, los cibercriminales buscan distribuir diferentes tipos de malware en tiendas de aplicaciones no oficiales. Incluso, en ciertos casos, modifican aplicaciones legítimas para convertirlas en maliciosas luego de que los usuarios las actualizan.

Para poder defenderte de los cibercriminales, el especialista propone cuatro consejos de seguridad para jugadores, considerando los riesgos y amenazas actuales que han venido ocurriendo en plataformas reconocidas como Fortnite, Apex Legends, Axie Infinity y Discord.

1. Aplicaciones riesgosas: si usas tu celular para jugar, observa si el comportamiento de la aplicación es extraño, como abrirse o cerrarse sola, o falla sin razón aparente. Otra de las señales son los cargos o cobros inesperados. Incluso, el desgaste de batería sorpresivo podría ser una señal de que está infectado de malware.

2. Ingresa solo a tiendas seguras: el jugador debe limitarse a Google Play y Apple App Store para evitar ponerse en peligro instalando aplicaciones de tiendas de terceros. Es importante también limitarse a las aplicaciones cuyos desarrolladores sigan mejorando sus productos y corrigiendo las vulnerabilidades de seguridad y los fallos de rendimiento.

3. No uses o descargues cracks: los APKs, o cracks y mods para móviles y PC, evitan el pago de la licencia y pueden conseguir monedas infinitas en juegos que requieren de tokens para avanzar o mejorar, vestir a personajes o conseguir diferentes elementos. Esto conlleva un riesgo enorme que puede infectar todos tus dispositivos, llenándolos de todo tipo de malware. Recuerda que lo que no estás pagando con dinero, lo harás con tu seguridad, datos, e información confidencial.

4. Usa una solución de seguridad: los actores maliciosos encuentran cada vez más formas de inmiscuirse en todos los dispositivos y los gamers se encuentran en la mira. Por eso, para poder jugar sin temor a los ataques inesperados, se recomienda instalar una buena solución de seguridad especial para jugadores en el móvil o PC, que te protegerá durante tus partidas, en todo momento, y deteniendo la expansión de malware en descargas que parecen legítimas.

“Considerando el crecimiento y expansión de los videojuegos, se evidencia lo importancia de que la comunidad gamer adquiera hábitos seguros al jugar. Esto es algo que se debe construir de forma constante, ya que la actividad de los cibercriminales seguirá siendo una realidad en el día a día. Por ello, continuamos concientizando a la comunidad gamer sobre el conocimiento de los riesgos en internet y a mantener un entorno digital seguro en cada una de sus partidas”, puntualiza Micucci.