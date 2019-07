Día del Emoji: lingüista explica por qué estas imágenes no son un nuevo lenguaje 

Más de 900 millones de emojis son enviados cada día, sin texto, en Facebook Messenger. En el 2015, la mitad de comentarios en Instagram incluían estas imágenes. Y hay más: hasta la fecha, existen aproximadamente 3.019 emojis en los diversos dispositivos electrónicos, según emojipedia.org. Son estadísticas impresionantes, ¿pero eso suficiente para elevar dichos dibujos a la categoría del lenguaje?

En el marco del Día Mundial del Emoji, Miguel Rodríguez Mondoñedo, profesor de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), nos aclara esta duda.

--¿Cómo podría definirse un emoji?--

El emoji es una de las muchas formas de comunicarse más allá de las palabras. Hay que entender que existen diferentes formas de códigos que se emplean para comunicarse y el emoji es una de ellas, no hay duda de eso. Se puede definir como un código de comunicación.

--¿Podría volverse este código de comunicación un lenguaje?--

Un idioma, una lengua, por lo tanto, una palabra, una frase y una oración, son objetos muy particulares. Para empezar, una lengua necesita un conjunto de hablantes nativos, es decir, es algo que ha desarrollado un individuo desde que nace y al estar en contacto con su comunidad. Además, posee una serie propiedades específicas; por ejemplo, tiene una gramática, una fonología, una sintaxis, construye oraciones y frases. En otras palabras, el lenguaje tiene elementos con ciertas características que les permiten combinarse para formar un nivel de significación mayor. Los emojis pueden ser muy variados y muy ricos, pero, básicamente, carecen de toda la complejidad del idioma y el lenguaje.

--¿Cuáles son los límites de estas imágenes?--

Por ejemplo, los emojis no tienen un desarrollo ni una maduración a lo largo del tiempo. Los usuarios de los emojis no forman una comunidad, no tienen necesariamente una historia en común. Por su puesto, son una forma rica de manifestarse, pero solo expresan cierto tipo significados, como las emociones o las sorpresas. El usuario del emoji no puede pedir más complejidad en la estructura comunicativa, en pensamientos más específicos. ¿Cómo uno podría dar una noticia con emojis y sin texto? Tampoco es posible mostrar una posición. Resultaría muy forzado y extremadamente difícil de descifrar. Uno tendría que reinventar una forma de escritura en realidad.

--¿Se suele usar la palabra lenguaje muy a la ligera?--

Es verdad que a veces mencionamos términos como lenguaje musical, lenguaje del cine, incluso lenguaje animal. Los llamamos así metafóricamente, pero en realidad son códigos de comunicación. Un lenguaje en un sentido técnico, tiene palabras, fonemas, morfemas, oraciones, etc.

--¿Son los emojis herramientas complementarias que se centran más en expresar sentimientos, emociones?--

Cuando hablamos no solo nos comunicamos con las palabras, sino también con la mirada, los gestos que hacemos. Esto añade mucho más a la comunicación. Sin embargo, al escribir por Facebook o WhatsApp se pierde esa carga extra, esa carga emocional. Los emojis son una manera restituir esas expresiones corporales por escrito. Es una herramienta complementaria al lenguaje escrito. Un podría hacer esta comparación: así como las palabras están representadas por las palabras escritas, los gestos no verbales, las sonrisas, las miradas, están representados por los emojis.

