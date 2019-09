Como cada mes, el catálogo del servicio de suscripción de Nintendo Switch Online se renueva. Ahora, los usuarios pueden disfrutar por primera vez en la Switch de 20 clásicos de la Super Nintendo (SNES), cifra que se podría incrementar paulatinamente.

De esta manera, títulos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past o Super Mario Kart se destacan entre la oferta. Para acceder a ellos, los usuarios solo deben pagar por la suscripción de Nintendo Switch Online, la cual también nos permite jugar online.

A propósito de ello, hemos decidido recopilar la lista de los 20 juegos de Super Nintendo que podrás encontrar gracias a la suscripción de Nintendo Switch Online.

Los videojuegos de Super Nintendo que están disponibles en Nintendo Switch

A su vez, Nintendo cada mes renueva el catálogo de videojuegos que están disponibles en la suscripción de Nintendo Switch Online, esto nos lleva a pensar que en un futuro podríamos recibir más títulos de la Super Nintendo.

DATO:​ Si estás interesado en jugar estos títulos, primero tendrás que poseer una suscripción de Nintendo Switch Online, la cual tiene un precio de US$19,99 el año, US$7,99 tres meses y US$3,99 el mes. Aquí la información.

