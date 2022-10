La esperada expansión de Resident Evil Village llegó y pretende cerrar la saga de la familia Winters con el último capítulo de su historia: Sombras de Rose. RE Village recibió buenas críticas cuando salió el año pasado como secuela directa de RE 7: Biohazard, además de dejar a los jugadores esperando por más con su personaje sorpresa en la escena final: Rose Winters.

El DLC de Village, llamado Expansión de los Winters, trae consigo la aventura de Rose, hija de Ethan (protagonista del juego base); el modo en tercera persona de la campaña principal; y nuevos personajes jugables para el modo de juego Los Mercenarios.

En términos generales, la expansión de los Winters vale la pena para regresar a esta historia y despedirla con un buen conjunto de novedades. No obstante, el DLC tiene puntos tanto a favor como en contra. A continuación, estos son cinco puntos clave de Resident Evil Village: Winters’ Expansion.

Género: Acción, horror, rompecabezas Consola: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam) Jugadores: 1 jugador Restricción de edad: Mayores de 17 años Fecha de lanzamiento: 28 de octubre de 2022 Idiomas: Audio e interfaz: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Japonés Online: Sí Tamaño de descarga: 7 GB

1. Sombras de Rose es entretenido, pero no difícil

La historia, sin entrar en spoilers, trata de Rosemary Winters, hija del protagonista del juego base, Ethan, en su misión por deshacerse de sus poderes sobrenaturales, pues la adolescente desea “ser una chica normal”. Los hechos ocurren 16 años después del final de Village.

La aventura de Rose consiste en, aproximadamente, tres a cuatro horas de juego. En Sombras de Rose, tal como lo había indicado el director del juego, debemos tener muy en cuenta nuestros recursos de medicina y munición, pues hay pocas oportunidades para recuperarlos.

Sin embargo, el gameplay no es retador. Los recursos con los que cuentas son más que suficientes, la mayoría de los enemigos son fáciles de derrotar y los rompecabezas no son complejos. El combate no es un enfoque relevante en esta expansión.

Sombras de Rose. (Foto: Capcom)

Por otro lado, Rose es una protagonista con más carisma que su padre gracias a su personalidad, lo cual hace más interesante el jugar bajo su piel y descubrir más sobre su trágico pasado. Además, la joven cuenta con un aliado que la ayuda en su misión de deshacerse de sus poderes, un misterio del cual también conoceremos más.

Un añadido interesante son los propios poderes de Rose, algo inusual en un protagonista de Resident Evil. No solo son uno de nuestros recursos contra los monstruos, sino que también pueden ser nuestro sabotaje si no los utilizamos con una buena estrategia, volviendo más entretenida la aventura.

2. Una nueva perspectiva a la villa

En Sombras de Rose, notaremos que algunos escenarios ya nos son conocidos, pero la forma en la que nos los presentan hace que se sientan completamente distintos. Por ejemplo, Rose debe evitar una sustancia viscosa esparcida por los suelos, creando caminos más laberínticos que en el juego base.

Así también, Rose recorre estos espacios a oscuras más frecuentemente que su padre, generando más tensión y una sensación de que son lugares nuevos. Por último, los monstruos tienen nuevos diseños y tenemos nuevos enemigos, uno de los cuales nos recordará a un aliado de la campaña principal.

Modo en tercera persona. (Foto: Capcom)

Por su parte, el modo en tercera persona de Ethan debe animarte a jugar la campaña base de nuevo. Si bien las cinemáticas se mantienen en primera persona (quizás era mucho pedir que cambiasen), la tercera persona te da una experiencia de juego fresca, sobre todo en escenas de persecución.

Si bien ya no tendrás los mismos sustos que en la versión de primera persona, pues puedes ver venir a los enemigos de lejos, ahora es posible apreciar mejor los increíbles diseños de ambientes como la mansión Dimitrescu o el calabozo y fábrica de Heisenberg.

3. Seguimos sin ver el rostro de Ethan

Aunque el modo en tercera persona brinda una nueva perspectiva para el gameplay, Capcom insiste en no dejarnos ver el rostro de Ethan. Para muchos usuarios, una de las motivaciones para probar la expansión de Village era por fin ver libremente su cara, pero por más que giremos la cámara, el protagonista se voltea.

Rose es jugable en tercera persona por defecto y en su caso sí podemos apreciarla de frente en medio del juego, pero su padre parece ser más tímido. Aunque, en teoría, sí sabemos cómo luce Ethan gracias a modders de internet, lo más probable es que nunca llegue el día que Capcom nos deje ver su rostro de forma oficial.

4. Lady Dimitrescu y Heisenberg son desbloqueables

El DLC también trae nuevos personajes jugables para Los Mercenarios: Chris Redfield, Lady Alcina Dimitrescu y Karl Heisenberg. Sin embargo, si estabas esperando jugar como Lady Dimitrescu apenas compres el DLC, te decepcionarás, pues debes jugar y cumplir retos para desbloquearla, al igual que con Heisenberg.

Chris es el único con el que puedes jugar directamente y es un personaje bastante fuerte para los amantes de los disparos. Lady Di y Heisenberg son más útiles para combate cuerpo a cuerpo.

Notarás que Lady Di tiene que agacharse para moverse por el área, debido a su altura de dos metros. Tanto Heisenberg como Dimitrescu son muy resistentes a ataques y derrotan enemigos con pocos golpes. Las misiones son fáciles de pasar con estos villanos de tu lado. Además, los nuevos mapas hacen de Los Mercenarios un modo más divertido.

5. El adiós a los Winters no se siente como una despedida

El DLC deja en claro que le hemos dicho adiós a Ethan Winters. No obstante, en el caso de Rose, aprendemos de su pasado pero no nos dan información nueva sobre su futuro. Podríamos pensar que la veremos de nuevo en una próxima entrega, pero Capcom ya ha establecido que este es el fin de la familia Winters. De ser así, Sombras de Rose no cumple en cuanto a cerrar 100% este capítulo de Resident Evil, aunque no deja de ser una expansión que vale la pena probar.