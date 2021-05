La compañía Take-Two, responsable detrás Rockstar, acaba de revelar el informe financiero del pasado año fiscal, en el que se revela que el videojuego Grand Theft Auto V alcanzó las 145 millones de copias vendidas desde que estrenó en 2013 para la PlayStation 3 y Xbox 360.

A 8 años de su estreno, el popular GTA V está disponible también en PlayStation 4, Xbox One y PC, y se mantiene mes a mes como uno de los juegos más vendidos en todo el mundo. Además, se acaba de confirmar que Rockstar estrenará una versión para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S en noviembre próximo, por lo que las cifras de ventas podrían incrementarse.

En el mencionado informe financiero, no solo se revela que GTA V llegó a la friolera suma de 145 millones de copias distribuidas, sino que se reveló que la franquicia Grand Theft Auto alcanzó las 345 millones de unidades vendidas a nivel global entre todos los juegos de la saga.

En ese sentido, las 145 millones de copias de GTA V se traducen en el 42% de todo lo vendido por la saga Grand Theft Auto.

Uno de los motivos detrás del éxito de GTA V es el GTA Online, un modo de juego en línea en el que los jugadores pueden crear su propio personaje, pasar misiones en cooperativo con amigos y enfrentarse en diversos modos de juegos (desde carreras de autos o aviones, hasta asaltos a mano armada o en grandes robos). Asimismo, los usuarios pueden crear sus propios mapas y misiones, lo que aumenta la rejugabilidad del juego.

Rockstar conoce la importancia de GTA Online y desde que se lanzó en 2013 se han publicado 40 actualizaciones gratuitas para el multijugador, que incluyen elementos cosméticos, armadas, eventos, vehículos, funcionalidades, etc.

Por otro lado, el informe de Take-Two también reveló información sobre otro de los juegos más populares de la empresa: Red Dead Redemption 2. El título estrenado en 2018 ya amasa una cifra de 37 millones de copias. Según información de NPD, una consultora especializada, este videojuego es el segundo más vendido en Estados Unidos en cuanto a dólares (no unidades vendidas) en los últimos tres años.

Así queda el resumen con las ventas unidades de los juegos de Rockstar:

Grand Theft Auto : 345 millones de unidades.

: 345 millones de unidades. NBA 2K : 111 millones de unidades.

: 111 millones de unidades. Borderlands : 70 millones de unidades.

: 70 millones de unidades. Red Dead Redemption : 60 millones de unidades.

: 60 millones de unidades. Civilization : 57 millones de unidades.

: 57 millones de unidades. BioShock: 37 millones de unidades.

Como se recuerda, otros de los hitos instaurados por GTA V fue el de generar más rápido US$ 1.000 millones en ganancias frente a otras franquicias del sector videojuegos.

DATO:

GTA V se puede conseguir en su versión Premium a S/. 99,90 en la plataforma Steam, mientras que la misma edición en la PlayStation Store de Perú cuesta US$29,99.

