Hoy, los celulares ya no solo se utilizan solo para enviar mensajes por Whatsapp o para revisar Facebook. Ahora, muchos son los que aprovechan el tiempo libre para jugar a través de sus dispositivos móviles. En los últimos días, Mario Kart Tour, el videojuego de carreras para celulares de Nintendo, se estrenó por todo lo alto y ya es todo un éxito para la empresa japonesa.

A propósito de este lanzamiento, hemos recopilado algunos otros videojuegos para iOS o Android que te podrían conquistar. En esta lista destacan nombres como PUBG Mobile que ya superó los US$1.000 millones en ganancias o Pokémon Go, juego que no deja de agregar nuevo contenido.

Mario Kart Tour | Las claves para entender el videojuego que la está rompiendo en Internet

En ese sentido, a continuación les presentamos algunos videojuegos para iPhone y Android que te podrían enganchar:

Los mejores videojuegos para iPhone y Android

► Fortnite

Género: Battle royal / Multijugador

Precio: Gratuito

Microtransacciones: Sí

Plataforma: Epic Store

Indudablemente la versión móvil del popular battle royal debía estar presente. Uno de los videojuegos con más jugadores a nivel mundial cuenta con una adaptación para celulares, tanto para iPhone o Android, que posee una gran cantidad de usuarios.

Para los que no conocen Fortnite, el título fue desarrollado por Epic Games y es un battle royal. Este creciente género consiste en la lucha simultánea de 100 personas en un mapa que conforme pasen los minutos se va reduciendo, obligando a los jugadores a enfrentarse y defenderse gracias las construcciones que podamos realizar.

El juego es gratuito y se puede disfrutar contra usuarios de otras plataformas. Sin embargo, para que la experiencia sea más satisfactoria, los jugadores de iOS, Android y Nintendo Switch no pueden enfrentarse a sus pares de PS4, Xbox One o PC.

► Pokémon Go

Género: Aventura / Realidad aumentada

Precio: Gratuito

Microtransacciones: Sí

Plataforma: Android / iOS

Uno de los videojuegos pioneros en lo que a realidad aumentada se refiere. La obra de Niantic consiguió un asombroso ‘boom’ cuando fue lanzado a mitad de 2016 para iOS y Android. Hasta la fecha todavía continúa actualizándose con diferente material,, por lo que si eres un fan de la franquicia de ‘Pikachu’, no puedes dejar de probar Pokémon Go. Y si en su oportunidad le diste una chance al juego y no te convenció, deberías volver a dársela, pues desde su estreno se ha renovado en diferentes aspectos.

El juego de Niantic está basado en la localización y realidad aumentada. En ese sentido, para movernos en el juego tendremos que caminar por la ciudad o el campo, encontrando diferentes pokémon a lo largo de nuestro recorrido. Asimismo, también habrá la posibilidad de intercambiar criaturas, enfrentarnos en gimnasios o realizar incursiones grupales.

Pokémon Go está disponible para iOS y Android de manera completamente gratis. En el sistema operativo de Google el videojuego cuenta con casi 12 millones de descargas.

► PUBG Mobile

Género: Multijugador / Battle royalPrecio: GratuitoMicrotransacciones: SíPlataforma: Android / iOS

Así como colocamos a Fortnite, no podíamos dejar de lado a PUBG Mobile, uno de sus más grandes competidores en el terreno de los battle royal. El juego fue lanzado en febrero de 2018 y es una adaptación para móviles del juego Playerunknown’s Battlegrounds, del estudio Bluehole.

A diferencia de Fortnite, PUBG Mobile cuenta con un apartado gráfico realista, dejando de lados los colores exuberantes. Además, la mecánica del juego es similar: 100 jugadores se enfrentan en un territorio que poco a poco se va reduciendo. Para acabar con los enemigos los usuarios tendrán que recoger armas que están arrojadas en diferentes partes del mapa.

El juego está disponible para iOS y Android; como también para PS4, PC y Xbox One. En 2018, según información oficial, la franquicia PUBG generó más de 900 millones de dólares.

► Clash Royale

Género: Multijugador / EstrategiaPrecio: GratuitoMicrotransacciones: SíPlataforma: Android / iOS

Nació como un spin-off (serie derivada) del popular Clash of Clans. Sin embargo, su jugabilidad sencilla y duración de partidas (no más de dos minutos) convierten a Clash Royale en una opción imprescindible para las personas que quieran liberarse del tedio rápidamente.

Clash Royale es un videojuego de estrategia en tiempo real que nos enfrenta a otros jugadores en partidas en que debemos usar cartas para invocar criaturas, con ellas tenemos que destruir la base contraria.

El juego es gratuito y no podemos disfrutarlo sin gastar dinero. No obstante, las microtransacciones están muy presentes en el título y estas nos otorgarán más vidas o mejorarán nuestras cartas, por ejemplo. Desde su lanzamiento a finales de 2015, el spin-off ha producido casi 600 millones de dólares, según un estudio del grupo analista SensorTower.

▶︎ Plantas vs. Zombies 2

Género: Tower defense Precio: GratisMicrotransacciones: Sí Plataforma: Android / iOS

Uno de los más antiguos de la lista. Plantas vs. Zombies 2 se estrenó en 2013, hace más de seis años y es considerado por muchos como un gran juego. Actualmente cuenta con gran contenido relacionado al modo historia, pero también hay un apartado multijugador conocido como Batallaz. En este podrás enfrentarte en un 1 vs. 1 a otros jugadores utilizando ciertas plantas.

El título está disponible para iOS y Android de manera gratuita y, sin lugar a dudas, es una opción recomendable para los que nunca han probado este tipo de videojuegos de estrategia.

Te recordamos que en Plantas vs. Zombies 2 el modo principal de juego es la historia. Allí, tenemos que enfrentar a diversos zombies y evitar que estos se apoderen de nuestra base. Para esto, podremos escoger de un surtido abanico de plantas para hacerles frente.

Las microtransacciones están presentes en Pvs.Z 2, ellas nos permitirán acceder a plantas con mejores características, entre otros elementos.

Aquí su tráiler:

► Super Mario Run

Género: Plataforma

Precio: Gratuito

Microtransacciones: Sí

Plataforma: Android / iOS

El clásico videojuego de Nintendo fue adaptado para móviles a finales de 2016. Iniciando de esta forma un exitoso camino para los videojuegos de Nintendo en la plataforma de celulares.

La misión principal de Mario en este videojuego de plataformas es de correr y evitar chocar con los enemigos. Para movernos, tan solo tendremos que tocar la pantalla para hacerlo saltar. Es un típico juego de plataformas de móviles similar a Rayman Adventures o Sonic The Hedgehog.

Los primeros tres niveles de Super Mario Run son gratuitos, para acceder a los siguientes se debe adquirir la versión completa del juego. La cual cuesta S/. 35,00. El videojuego también está disponible para iPad y tabletas Android.

►Slither io

Género: Multijugador masivo en líneaPrecio: GratisMicrotransacciones: Sí (solo para remover anuncios)Plataforma: Android / iOS

¿Quién no jugó al menos una vez Snake? El videojuego en el que encarnábamos a una pequeña serpiente que debía comer frutas (o algún otro elemento) para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Mientras más comías, más grande se hacía nuestra cola. De esta manera, teníamos que evitar chocarnos con ella o con los muros de cada nivel.

En ese sentido, aparece Slither io, un videojuego de características similares en el que controlaremos a un gusano que tiene que alimentarse de pequeños puntos de colores que están arrojados por todo el mapa.

También existe la posibilidad de enfrentarnos a otros jugadores (y sus gusanos) en el mismo escenario. Solo debemos hacer que choquen con alguna parte de nuestra cola para hacerlos perder para después apoderarnos de sus puntos.

▶︎ Hearthstone: Heroes of Warcraft

Género: CartasPrecio: GratisMicrotransacciones: Sí Plataforma: Android / iOS

En el creciente género de cartas, Hearthstone se mantiene como una opción a destacar. Con más de 18.000 valoraciones en la tienda virtual de Apple, el videojuego de Blizzard tiene una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo.

Hearthstone tiene mecánicas simples que permiten el aprendizaje rápido. No obstante, ello no significa que sea un juego sencillo. Después de dos horas de juego, el usuario ya podrá retar a amigos o gente ajena a batallas. Las cuales tienen una duración aproximada de entre dos o tres minutos, un factor muy provechoso para todos los usuarios que tengan breves tiempos de descanso.

Hearthstone: Heroes of Warcraft es un título que permite las compras de cartas con dinero real para mejorar nuestros mazos. Sin embargo, se puede jugar de manera completa sin hacer adquisiciones. A pesar de que su lanzamiento fue en 2013, Blizzard continúa brindando soporte al juego, implementando diferentes novedades como cartas nuevas.

Te mostramos el tráiler de Hearthstone: Heroes of Warcraft:

Y tú, ¿ya decidiste qué videojuego vas a descargar?

DATO:

En el caso de que hayas llegado a esta nota sin conocer sobre Mario Kart Tour, este es un videojuego de carreras para celulares iOS y Android. Su descarga es completamente gratuita. Aquí una guía para que obtengas en tu móvil.

