Además de Steam, las principales tiendas virtuales de videojuegos para PC | FOTOS

Hace unos años, la cantidad de tiendas virtuales como Steam era reducida si la comparamos a lo que se observa hoy en día. El pasado 19 de setiembre, la última empresa en subirse al barco fue Rockstar, la creadora de la franquicia Grand Theft Auto, que inauguró la Rockstar Games Launcher regalando el mítico GTA: San Andreas.

En ese sentido, hemos decidido recopilar las principales plataformas que han aparecido en los últimos años. Uno de los motivos por los que se podría haber incrementado el número de estos sitios es que las compañías se quedan con un porcentaje de venta de los videojuegos, que en algunos casos es significativo.

Antes de empezar, anticipamos que todas estas tiendas se encuentran disponibles para PC y son gratis. A su vez, les facilitaremos el link de descargar de cada una por si están interesados.

►Epic Games Launcher

Empresa: Epic Games

Año de creación: Diciembre de 2018

Link de descarga.

Los creadores del battle royal Fortnite cuentan con un portal (y aplicación) llamado Epic Games Launcher, este se encarga de vender videojuegos en general, como también de exclusivos. Como es el caso de Metro Exodus, Borderlands 3 o el propio Fortnite.

Epic Games. (Captura de pantalla) Agencias

►GOG

Empresa: CD Projekt

Año de creación: Agosto de 2008

Link de descarga.

El estudio responsable de la saga de juegos The Witcher (y del futuro Cyberpunk 2077) fundó en 2008 GOG (antes Good Old Games), una tienda virtual que se enfocaba en la distribución de videojuegos antiguos. Conforme han pasado los años, GOG ha ido evolucionando y abriendo puerta a nuevas opciones.

Actualmente, se espera la llegada de GOG Galaxy 2.0, la plataforma actualizada que -entre sus novedades- permitirá a los usuarios unificar todos sus perfiles en un solo lugar. Si estás más interesado, aquí el link en el que podrás solicitar una beta.

GOG. (Captura de pantalla) Agencias

►Origin

Empresa: Electronic Arts

Año de creación: Junio de 2011

Link de descarga.

Origin, la aplicación de Electronic Arts (EA), tiene varios años en el mercado y solo a través de ella podemos acceder a los títulos de la empresa estadounidense, tales como Battlefield V, Anthem o The Sims 4. A través del tiempo, este software ha pasado por los siguientes nombres: EA Download Manager o EA Downloader.



Origin. (Captura de pantalla) Agencias

►Uplay

Empresa: Ubisoft

Año de creación: Julio de 2012

Link de descarga.

Así como las otras plataformas mencionadas, la francesa Ubisoft (recordados por la serie Assassins Creed o Tom Clancy's) también posee una, la cual se llama Uplay.

No obstante, en los últimos meses, los europeos hicieron oficial uPlay+, su suscripción de videojuegos por streaming. Esta nos permite tener acceso ilimitado a diferentes títulos de la empresa, como por ejemplo: For Honor, Far Cry, Anno, Watch Dogs, entre otros.

Uplay. (Captura de pantalla) Agencias

►Rockstar Games Launcher

Empresa: Rockstar

Año de creación: Setiembre de 2019

Link de descarga.

La más nueva de todas. La compañía de Rockstar acaba de lanzar la Rockstar Games Launcher, esta por el momento solo posee productos de la empresa que hayan sido lanzados para PC (GTA: San Andreas, GTA: Vice City, GTA: V, L.A. Noire, Max Paine 3, GTA: III y Bully: Scholarship Edition).

A su vez, de manera temporal, los norteamericanos están regalando una copia de GTA: San Andreas, aquí el tutorial paso a paso para aprovechar la oportunidad.

Rockstar Games Launcher. (Captura de pantalla) Agencias

►Microsoft Store / Xbox Game Pass

Empresa: Microsoft

Año de creación: 2015 / 2018

Link de descarga.

Cuando llegó Windows 10 de Microsoft, también se renovó la sección de venta de videojuegos. A pesar de no ser tan 'surtida' como Steam o Uplay, Microsoft Store posee títulos de peso como Minecraft o Forza Horizon 4.

Además, durante el pasado E3 2019, la máxima feria de la industria del gaming en el mundo, la empresa de Bill Gates anunció la llegada de Xbox Game Pass a PC, de esta forma, su suscripción de videojuegos por streaming para la consola Xbox 'aterrizó' a computadoras.

Estos significó que cientos de juegos exclusivos de Xbox estén disponibles en PC.

Microsoft Store. (Captura de pantalla) Agencias

BONUS

Otras plataformas de videojuegos que existen en el mercado son: Discord, Itch.io, Green Man Gaming o Battle.net.



