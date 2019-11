Age of Empires | Así ha evolucionado la franquicia de videojuegos de estrategia | FOTOS La serie de videojuegos se inició en 1996, con el lanzamiento de Age of Empires I. Ahora, se ha revelado parte del gameplay de Age of Empires IV

1/11 Age of Empires es una serie de videojuegos de estrategia en tiempo real. (Difusión)

2/11 Age of Empires salió a la venta en octubre de 1996 y es uno de los títulos más recordados del género. (Captura de pantalla)

3/11 Age of Empires (1996) fue desarrollado por Ensemble Studios para PC. (Captura de pantalla)

4/11 Age of Empires II salió a la venta en 1999. (Captura de pantalla)

5/11 Age of Empires II salió a la venta en 1999 y en 2013 tuvo una remasterización conocida como Age of Empires II HD Colection. (Captura de pantalla)

6/11 Age of Empires III se estrenó en 2005 e incluyó temas relacionados a la conquista de América. (Captura de pantalla)

7/11 Age of Empires III era la última entrega de la saga hasta AoE IV. Se estrenó en 2005. (Captura de pantalla)

8/11 Por el momento se sabe que Age of Empires IV incluirá a la cultura inglesa y mongola. (Captura de pantalla)

9/11 Age of Empires IV. (Captura de pantalla)

10/11 Age of Mythology es un spin-off de la serie Age of Empires y salió a la venta en 2002. Se enfocó en la mitología, en lugar de la historia. (Captura de pantalla)

11/11 Age of Mythology es un spin-off de la serie principal y mostraba criaturas mitológicas. (Captura de pantalla)