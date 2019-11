Han pasado dos años desde que vimos el primer anuncio de Age of Empires IV, el videojuego que traerá de regreso a la recordada franquicia de juegos de estrategia en tiempo real. Ahora, Microsoft, acaba de presentar un nuevo tráiler del esperado videojuego durante su reciente Inside Xbox.

En dicha conferencia, los norteamericanos presentaron diversos videos sobre sus próximos proyectos, en los que se destacan Age of Empires IV y Microsoft Flight Simulator.

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

Tráiler de Age of Empires IV

Por el momento solo se sabe que estará ambientando en la época Medieval e incluirá a las culturas inglesas y mongolas. Asimismo, en el video se ha visto que el juego tendrá gráficos de última generación que permitirán soportar batallas multitudinarias entre cientos de soltados. No se dijo nada sobre su fecha de lanzamiento.

En adición, Age of Empires IV está siendo creado por el estudio de World’s Edge de Microsoft, en colaboración con Relic Entertainments, empresa que se encargó de Warhammer 40.000: Dawn of War o Company of Heroes.

La saga Age of Empires nació en 1997, cuando apareció el primer videojuego que lleva el mismo nombre. Desde entonces, la serie ha recibido dos títulos más. Age of Empires II y III. El desarrollador responsable ha sido Ensemble Studios, que en 2001 fue adquirido por Microsoft.

A su vez, Age of Empires es una serie de videojuegos del género de estrategia en tiempo real ambientados en diferentes periodos históricos que abarca desde el imperio romano, pasando por la edad media, hasta la conquista de América.

Acá te dejamos el primer video que se publicó sobre AOE IV:

DATO:

Estos anuncios coinciden con el lanzamiento mundial de Age of Empire II Definitive Edition para PC, edición que nos permitirá disfrutar del juego en resolución 4K, con nuevo contenido jugable y una banda sonora renovada.

Síguenos en Twitter: