Buenas noticias para los fanáticos de los videojuegos. En el marco del 25 aniversario de la franquicia Age of Empires, Microsoft anunció que están trabajando en Age of Mythology: Retold, la edición remasterizada del clásico título de estrategia y mitología que vio la luz allá por 2003.

“El juego, que se ha convertido en una edición definitiva de Age of Mythology, tendrá unos gráficos preciosos, una jugabilidad actualizada y mucho más”, dijo este martes un representante del estudio Microsoft’s World’s Edge.

“Sabemos que la comunidad de Age of Mythology ha estado esperando una Edición Definitiva, y la vamos a cumplir. Estamos trabajando duro para ofreceros la gloria del juego original con gráficos actualizados, características y mucho más”, agregaron desde el estudio.

Para quien no lo sepa, Age of Mythology es un spin-off de la serie Age of Empires. Es decir, es una entrega aparte de la franquicia principal. Se destaca por inspirarse en la mitología y las leyendas de los dioses griegos, egipcios y nórdicos.

Aquí te dejamos el adelanto del videojuego Age of Mythology: Retold:

Por el momento no se conocen más detalles de Retold, más allá de su nombre y que será la versión remasterizada del clásico de 2003 protagonizado por el atlante Arkantos. Tampoco se reveló su fecha de lanzamiento y las características técnicas del juego.

Se espera que el juego llegue con soporte para resolución 4K, jugabilidad actualizada y todo el contenido descargable (DLC) lanzado luego de su estreno, ya que Microsoft hizo esto con otras remasterizaciones de la saga Age of Empires.

Age of Mythology: Retold es la versión remasterizada de Age of Mythology (2002). / Microsoft

Otro de los anuncios importantes de Microsoft en el marco del aniversario 25 de Age of Empires fue que Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires IV llegarán a consolas Xbox y xCloud en 2023.