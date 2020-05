En un partido emocionante, lleno de acción y peleas desde el inicio hasta el final, All Knights se consagró como campeón de la apertura de la Liga Latinoamericana de League of Legends 2020, después de vencer el sábado 3-2 a Isurus Gaming en lo que fue la primera final –desde que se creó la liga– que no se realiza en un gran escenario, esto debido a la pandemia por el coronavirus.

A pesar de que Isurus dio el primer paso y se encaminaba a su tricampeonato, en esta ocasión –y desde su gaming house–, All Kights remontó a la vista de miles de espectadores que se conectaron a través de los canales de stream que estuvieron habilitados.

Como se recuerda, en Isurus juega el compatriota Sebastián Niño Zavaleta, más conocido en el mundo de los eSports como ‘Oddie'. El talentoso pro-player nacional que juega en la posición de jungler no pudo llevarse el título a casa.

Ambos equipos llegaron por distintos caminos a la gran final de la liga. Por su parte, All Knights, liderado por la experiencia de su carrilero central, Plugo – quien anunció que se retiraría del escenario competitivo–, Newbie y Jisu, fue el equipo más fuerte.Isurus Gaming venía de derrotar en cuartos de final a Gillette Infinity Esports y a Rainbow 7 en semifinales.

En ese sentido, la trayectoria del tiburón en duelos decisivos era un arma a su favor y frente a All Knights esto tomaba aún más fuerza, debido a la última final disputada en Talcahuano (Chile) en la pasada temporada, en la que habían vencido a los caballeros.

En cinco partidas muy reñidas, el más contundente se quedó con la victoria.

Esta era la primera final en la historia de la liga que no se jugaba frente a un público presencial, esto presentaba un escenario diferente al que normalmente viven los jugadores. No obstante, Plugo, carrilero central de All Knights le dijo a EL TIEMPO que la presión que vivieron fue la misma que pueden experimentar en un gran auditorio y que estuvieron enfocados de principio a fin.

All Knights demostró que con una base sólida y un proyecto deportivo se logran cosas que otros en muchos años no han podido, y despiden a Plugo en lo más alto que pueden estar.

Por otro lado, Isurus Gaming y sus jugadores señalaron que seguirán siendo ‘enormes’ y el rival a vencer de aquí en adelante y que buscarán el próximo torneo ser los mejores.

Con información de El Tiempo de Colombia (GDA) y El Comercio.

