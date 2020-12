Conforme a los criterios de Saber más

AMD va con todo este 2021. A principios de noviembre, la firma tecnológica reveló por todo lo alto a sus procesadores Ryzen 5000, con los que dieron un golpe duro en el mercado, posicionándose como una opción más que viable para los jugadores interesados en potencia y a costos no tan altos. Sin embargo, eso no es todo para la empresa, ya que también presentó las tarjetas de video RX 6000, una línea enfocada a la gama alta.

Esta nueva serie de tarjetas gráfica incluye a la RX 6800, RX 6800 XT y la RX 6900 XT, equipos que se comparan de manera directa con la RTX 3070, RTX 3080 y RTX 3090, de la serie RTX 3000 de Nvidia, empresa que ha dominado en los últimos años el terreno de las GPU de más alto rendimiento en el mundo.

Asimismo, entre las características de la serie RX 6000 tenemos que las tres incluyen la arquitectura RDNA 2, tecnología que -según AMD- nos permite alcanzar un rendimiento por vatio de un 54% superior a las tarjetas de video que utilizan RDNA (por ejemplo la serie RX 5000). Así como soporte para ray-tracing (trazados de rayos), tecnología que simula la iluminación en tiempo real.

Aquí te dejamos las especificaciones técnicas de las tres tarjetas de video de AMD:

AMD RX 6800 AMD RX 6800 XT AMD RX 6900 XT Unidades de cómputo 60 72 80 Frecuencia de aumento Hasta 2.105 MHz Hasta 2.250 MHz Hasta 2.250 MHz Aceleradores de rayos (ray-tracing) 60 72 80 Memoria (infinity cache) 128 MB 128 MB 128 MB Tamaño de memoria 16 GB 16 GB 16 GB Tipo de memoria GDDR6 GDDR6 GDDR6 Interfaz de memoria 256-bit 256-bit 256-bit Conectividad - Display port 1,4

- Puerto HDMI 2,1 - Display port 1,4

- Puerto HDMI 2,1 - Display port 1,4

- Puerto HDMI 2,1 Dimensiones - 267 milímetros de largo

- 2,5 ranuras - 267 milímetros de largo

- 2,5 ranuras - 267 milímetros de largo

- 2,5 ranuras Tipo de conector 2x8 pin 2x8 pin 2x8 pin Fecha de lanzamiento 18/11/2020 18/11/2020 8/12/2020

Pero, ¿la nueva generación de tarjetas de video RX 6000 será tan potente como indica AMD? Para comprobar ello, realizamos pruebas en la RX 6800 XT con 10 videojuegos en calidad ULTRA (la más alta posible) a una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), 2K (2.560 × 1.440p) y 4K (3.840 x 2.160p). Asimismo, la PC incluyó un procesador AMD Ryzen 9 5900X y 32 GB de memoria RAM.

Antes de empezar, te dejamos los juegos que probamos:

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed: Odyssey

Horizon Zero Dawn

Death Stranding

The Witcher 3 Wild Hunt

A Plague Tale Innocence

Shadow of the Tomb Raider

Dota 2

Aquí el video:

Como se puede observar, en Full HD y 2K, el rendimiento va más que sobrado. En 4K, resolución en la que se enfoca la RX 6800 XT, la situación no cambia: la tarjeta de video de AMD tiene el suficiente músculo gráfico para reproducir juegos como Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops Cold War o Red Dead Redemption 2 con una tasa de fotogramas por segundo (FPS) más que estable (60).

Sin embargo, hay títulos en los que la estabilidad no corre con la misma suerte que con los juegos antes mencionados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cyberpunk 2077. Este título, que dicho sea de paso estrenó el pasado 10 de diciembre y lo hizo con inconvenientes en cuanto a optimización y rendimiento, no alcanza los 30 FPS en Ultra y en 4K, algo que podría cambiar en los siguientes meses con las actualizaciones. Recordemos que Horizon Zero Dawn y Red Dead Redemption 2 estrenaron en PC con problemas similares, pero ahora ya son completamente jugables.

Cyberpunk 2077 en 4K con la AMD RX 6800 XT. (Captura de pantalla)

Con Shadow of the Tomb Raider, en 4K, la situación es similar a la de Cyberpunk 2077: nos quedamos en 30 FPS en zonas cerradas y en ambientes amplios, sin muchos objetos, en 55 FPS.

Cabe resaltar que no activamos el ray-tracing en los juegos que lo tienen disponible, ya que la cantidad de fotogramas se reducen significativamente. Si bien es cierto que esta generación es la primera en incluir soporte para el trazado de rayos, a AMD aún le falta por mejorar el rendimiento de dicha tecnología. Asimismo, los desarrolladores de cada juego también tendrán que encargarse de la optimización, para sacar provecho al máximo a la serie RX 6000.

Horizon Zero Dawn en 4K con la AMD RX 6800 XT. (Captura de pantalla)

Por otro lado, en el videojuego Dota 2, no hubo problema en ninguna de las resoluciones, en todas tenemos rendimientos más que altos, incluso durante las batallas grupales (team fights).

Y ¿cómo va el tema de temperaturas? Sigamos con el caso de Cyberpunk 2077. Jugando en resolución 4K y con todo en ultra, estamos entre 78 y 79 grados como máximo, cifras que se ubican en un rango completamente normal. Con Red Dead Redemption 2 y Horizon Zero Dawn, dos de los más pesados de la lista, podemos llegar hasta 82 grados, pero manteniéndose entre 79 y 81 grados.

Sumado a esto, las pruebas hemos utilizado las ediciones fundadoras de la RX 6800 XT y no modelos personalizados de otras marcas, las cuales mejoran el sistema de refrigeramiento de las tarjetas en algunos casos.

