Among Us es uno de los nuevos fenómenos en el mundo de los videojuegos. A pesar de haber sido lanzado en 2018, el juego está viviendo una segunda luna de miel, puesto que la obra del estudio InnerSloth se encuentra en el primer puesto de los más vendidos en la tienda virtual de Steam.

Como se recuerda, Among Us es un juego multijugador (de 4 a 10 personas) en el que tomaremos el papel de unos pequeños exploradores espaciales, quienes ven cómo su nave se queda varada en medio de la nada y ahora tendrán la misión de repararla. Sin embargo, entre los integrantes de la tripulación hay dos impostores (o tres, dependiendo de la partida), los cuales irán asesinando a los demás. De esta forma, los jugadores deberán encontrar a los farsantes o, en todo caso, reparar la nave cumpliendo una serie de tareas específicas antes de que sean asesinados.

Sin embargo, la forma más fácil y rápida para jugar Among Us es a través de las partidas públicas. Y, justamente, aquí se presenta uno de los principales inconvenientes si es que tienes hijos y estos juegan el videojuego, ya que los otros jugadores pueden dejar toda clase de mensajes.

Entonces, ¿Qué deben hacer los padres y madres? A continuación, tres consejos.

Restricción de edad

Antes que nada, los responsables deben ver si los niños pueden o no jugar Among Us, ya que el título cuenta con una restricción de edad para mayores de 10 años, al menos en la tienda Play Store de Google. En la plataforma App Store, para dispositivos iOS, la restricción de edad es para mayores de 9 años.

Censurar chat

Entre las opciones que maneja el videojuego, hay una que nos permite censurar el chat. ¿Para qué sirve esto? El videojuego coloca asteriscos cuando ve alguna palabra que pueda considerar ofensiva, tanto en español como en inglés. Para activar esta herramienta, debes ingresar a Configuración y luego presionar en Censurar Chat: Sí.

Partidas privadas

Si bien Among Us puede jugarse con personas en general, también tiene una opción para que los jugadores se reúnan en partidas privadas. Gracias a esta modalidad, el creador de dicha partida podrá invitar a las personas que prefiera y así evitamos que cualquier extraño se conecte.

Recordemos que Among Us se puede jugar entre 4 a 10 personas, por lo que se tendrá que invitar a los amigos con antelación y previo aviso.

En PC, Among Us tiene un precio de S/. 11,50 en la tienda virtual Steam, mientras que en celulares iOS y Android se encuentra gratuito.

