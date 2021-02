Fue un 21 de febrero de 1986 cuando el videojuego The Legend of Zelda fue lanzado para la Nintendo Entertainment System (NES) de la mano de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, hace nada menos que 35 años. Este título marcó el inicio de una de las franquicias más importantes en la historia del gaming, que hasta la fecha ha influenciado a innumerables sagas de renombre como Dark Souls, Gears of Wars, entre otros.

A pesar de lo que significa de The Legend of Zelda, la serie tuvo un inicio marcado por el escepticismo y la duda de Miyamoto, padre de la saga y también responsable de Super Mario y Donkey Kong. El japonés no “esperaba la respuesta” que consiguió con el juego, ya que “un mundo de espadas y magia realmente no se consideraba convencional” en esa época, le comentó a Satoru Iwata, cabeza de Nintendo, en 2011.

Sin embargo, resultó todo lo contrario: un éxito total que con el pasar de los años aún mantiene una vigencia significativa.

The Legend of Zelda Breath of the Wild salió en 2017 y es uno de los videojuegos mejor puntuados en el portal Metacritic. (Difusión)

A 35 años del debut del The Legend of Zelda, se han estrenado más de 30 títulos entre los que encontramos videojuegos como The Legend of Zelda: Ocarine of Time, The Legend of Zelda: Breath of the Wild o The Legend of Zelda: Majora’s Mask, que para muchos se encuentran en el Olimpo de los mejores juegos de la historia.

Y para conmemorar el aniversario de la saga protagonizada por el recordado Link y la princesa Zelda, El Comercio se comunicó con tres reconocidas figuras de la comunidad gamer peruana, quienes nos comentaron sobre cuáles son sus títulos favoritos y lo que significa The Legend of Zelda para la industria de los videojuegos.

Phillip Chu Joy: “The Legend of Zelda: Ocarina of Time era un juego adelantado a su tiempo”

Phillip Chu Joy, reconocido crítico local de videojuegos, le dijo a este Diario que su juego favorito de toda la franquicia es The Legend of Zelda: Ocarina of Time, obra que vio la luz en 1998 y se trató del primer juego de la saga en utilizar los gráficos en 3D.

“Era un juego adelantado a su tiempo, a nivel técnico y mecánico. Y también es el enfoque en la música, parte esencial de la franquicia. Y que inicia literalmente con mecánicas para aprender a tocar [una ocarina] para resolver rompecabezas en el juego. Ese amarre emocional entre la música y las mecánicas de juego... Fue el primero en hacerlo, por eso todavía lo tengo en el número uno en mi corazón”, indicó Chu Joy.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time lanzado en 1998 aprovechó el paso a 3D (Foto: Nintendo)

Asimismo, el gamer nacional destacó sobre Ocarina of Time que “fue el primer juego en Nintendo que podías guardar tu partida y que ofrecía más de 100 horas de juego”. Como recordamos, este título incluyó en el cartucho una batería que podía guardar las partidas.

“A lo largo de los años, ha probado ser a nivel técnico una maravilla. En Ocarina of Time, el botón de la parte trasera del mando fue diseñado específicamente para el Lock On, la cámara que fija a un enemigo en especifico. Eso para la industria, no había. Crearon un mando especifico solo para esa mecánica que luego se volvería en un estándar en casi todos los juegos”

Pepe El Mago: “Dark Souls no existiría si no hubiese Zelda”

Juan Diego Tremolada, más conocido en la comunidad gamer como Pepe El Mago, es un youtuber que se especializa en videojuegos de Nintendo. Vemos en su canal de Youtube, el cual tiene más de 1,65 millones de suscriptores, videos de todo tipo sobre Mario Bros o The Legend of Zelda. Sobre este último, Pepe El Mago la tiene clara: “mi favorito es Zelda: Ocarina of Time, de Nintendo 64. Es el que más me marcó”.

The Legend of Zelda Ocarina of Time se estrenó en 1998 para la Nintendo 64. (Difusión)

También menciona que cuando era niño, él creció con la Super Nintendo y los gráficos en 2D, pero cuando llegó la Nintendo 64 y los gráficos en 3D, hubo un remezón total dentro de sí: “fue un momento bien impactante para todos los de nuestra generación. Me acuerdo que ya había jugado el The Legend of Zelda: A Link to the Past, que es de Super Nintendo, y el cambio que hubo entre el 2D y 3D fue abismal. No solo cambiaban los gráficos, sino también la forma en la que interactuabas con el mundo. Ya tenías que jugar con la cámara o levantar la vista para encontrar un bloque. Era muy distinto, tenías que acostumbrarte a pensar de otra manera”.

Sobre la influencia de The Legend of Zelda en la industria, el youtuber peruana resalta que nos encontramos con una “saga emblemática” y de la que “un montón de videojuegos han tomado inspiración”.

Sumado a esto, y complementando la idea de Phillip Chu Joy sobre el Lock On (o Z-Targenting, como también es conocida esta técnica de fijado), Pepe El Mago explica: “Eso lo inventaron en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Este sistema de targeting [o fijado], se utiliza hasta ahora. Esa fue una idea de ese juego. Yo creo que Dark Souls no existiría si no hubiera Zelda”.

The Legend of Zelda Ocarina of Time fue relanzado en 2011 para la Nintendo 3DS. (Difusión)

Erick Paz de MasGamers: “Cuando Miyamoto creó la saga, él quería un juego como The Legend of Zelda: Breath of the Wild”

Para Erick Paz, editor editorial de MasGamers, elegir un solo título de la franquicia The Legend of Zelda es tan difícil como escoger entre un auto de lujo: todos son sobresalientes y cada uno guarda sus secretos. No obstante, coincide en que sus tres juegos predilectos son The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991), Ocarine of Time (1998) y Breath of the Wild (2017), siendo este último el que más lo ha enamorado.

“Es mi favorito de todos los tiempos y es con el que se siente un Zelda totalmente renovado”, declara. Además, destaca por encima de varios elementos como la libertad que ofrece Breath the Wild, puesto que desde un inicio podremos forjar nuestro propio camino: “En este juego, tú tienes la libertad para ir adónde tú quieras y tu aventura será muy distinta a la de tu compañero o de alguien más. Incluso es gracioso porque desde el inicio te puedes enfrentar al enemigo final. Es increíble. Le di un 10 de 10 sin pensarlo”.

Además, Paz rememora sobre los inicios de la franquicia y el deseo de Shigeru Miyamoto de trasladar a los videojuegos sus recuerdos exploración de cuando era apenas un niño: “Cuando Shigeru Miyamoto creó la saga, con el primer juego para NES, él quería un juego así [como Breath of The Wild], un título de mundo abierto. Él se inspiró en sus aventuras de niño, [ya que] vivía en una casa lejana de la ciudad. Una vez exploró un bosque y encontró un lago, y más allá, una cueva. Todo eso sirvió de inspiración para hacer este videojuego”.

VIDEO RELACIONADO

Ganancias de Nintendo se disparan 243% durante el confinamiento 05/11/2020

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...