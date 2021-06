Conforme a los criterios de Saber más

Arrog es un videojuego que estrenó a mediados de 2020 y desde entonces no ha parado de conseguir reconocimiento. La obra peruana, responsabilidad de los estudios Hermanos Magia y Leap Game Studios, ha sido laureada en los festivales más importantes de la industria de juegos independientes, tales como el Independent Games Festival (IGF) o el Big Festival de Brasil.

A diferencia de los videojuegos que usualmente solemos ver, Arrog es una aventura gráfica en blanco y negro que explora la muerte desde varios ángulos. En el juego controlamos a un hombre que está soñando y que debe aceptar su propia muerte. Para esto, deberemos superar una serie de rompecabezas intuitivos.

Este título, de corte ‘indie’, está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android, y se alza como el videojuego peruano más galardonado de la historia, con premiaciones y reconocimientos en España, Japón, Suiza, México, Brasil.

Para saber más, El Comercio conversó con Mateo Alayza, director de Arrog, quien nos contó el proceso de la creación del videojuego, así como su visión sobre la industria en el Perú en el presente y a futuro.

De profesión, artista plástico

Mateo Alayza es un artista plástico que se dedica hace ocho años al desarrollo de videojuegos. Ahora, el desarrollador nacional es codirector de Hermanos Magia y también director de Leap Game Studios.

Pero, ¿cómo un artista plástico termina en la industria del gaming? “Quería traer mis contenidos y mis reflexiones de artista [a los videojuegos] para darle esa calidad y potencia con el fin de que exista en el Perú un juego que se pueda discutir si es arte o no”, menciona. “[También] Es por la óptica de entender a los videojuegos no como juegos, sino como una manifestación cultural que puede transformar un espacio”.

Arrog es un videojuego peruano disponible en consolas y dispositivos móviles. (Difusión)

“Las exigencias que requieren hacer un videojuego son grandes, porque se necesitan conocimientos en ciencias. Estas personas están formadas en aspectos técnicos, pero no de contenidos y esa es una gran ausencia que tenemos en la industria peruana hoy”, cuenta Alayza, quien resalta esta falencia como uno de los motivos que impulsó su salto al desarrollo de videojuegos.

Arrog, uno de sus videojuegos más exitosos

Aunque Arrog es considerado como el videojuego peruano con más premios en la historia, no ha sido el proyecto más grande de Alayza en cuanto a escala se refiere.

“He trabajado en proyectos más grandes. Por ejemplo, el tema del Tunche. Este es un juego que tiene cuatro años y medio de desarrollo con un equipo de quince personas. Si bien Arrog es un juego menos ambicioso en la escala, es mucho más codicioso en contenido. Tiene una narrativa poética y habla sobre un tema anticomercial que es un tabú como el de la muerte”, resalta Alayza.

Mateo Alayza es el director de Arrog. (Foto: César Campos/GEC).

“Arrog utiliza un tema personal mío, pero también una temática del contexto del Perú. Y no usa, como pasa en muchos casos, simplemente el tema de los incas y se reviste algo porque es bonito y porque eso te va a dar cabida a la prensa”, dice. “Es ambicioso y arriesgado, porque uno no puede utilizar las formulas típicas para producir un juego y dar una experiencia que no solamente es una dinámica de entretenimiento, sino que es algo más que está pasando”.

Desde que Arrog llegó al mercado en 2020, no ha parado de conseguir reconocimiento y no precisamente por unos gráficos ultrarealistas, ni una jugabilidad llena de detalles o un multijugador masivo, sino que lo hace brillar por su arte, música y los temas que aborda.

Ahora, Alayza y los estudios Hermanos Magia y Leap Game Studios están a la espera del Independent Games Festival (IGF), la cita de videojuegos independientes más importante del mundo que se realiza en julio próximo y en la que han conseguido una nominación en la categoría Mejor arte visual.

“Estamos finalistas en el concurso [independiente] más importante del mundo, el equivalente a los ‘Cannes de los videojuegos’. Somos los primeros latinoamericanos en estar en la categoría de Mejor arte en un concurso que tiene más de 25 años”, resalta Alayza.

Para el peruano, este logro ha de servir como ejemplo para que los desarrolladores nacionales vean que hay una posibilidad de alcanzar el éxito si uno se enfoca en el contenido de un videojuego.

Arrog es un videojuego que está disponible en consolas, pc y celulares. (Difusión)

“Arrog es una apuesta por la cultura que ha logrado ser eficiente y por lo tanto su réplica del mundo vuelve al Perú como una voz de estilo para los desarrolladores. Hay que dejar de mirar lo que se hace en el extranjero como único ejemplo de seguridad comercial y pensar que somos capaces de comunicar con lo que hemos vivido, con lo que nos preocupa, con lo que sabemos no solo desde el conocimiento sino de nuestra experiencia. Hay que apostar por eso. Dejar de hacer juegos vistos con una temática genérica peruana e inca. Debemos pensar en la razón por la cual vale la pena tocar estos temas y si son pertinentes y relevantes”, apunta.

Sobre la industria peruana: “Se va a dar un disparo de crecimiento en cualquier momento”

En cuanto a la industria nacional del videojuego, desde varios sectores se refiere a que está gozando de un sólido crecimiento y para Mateo Alayza no es diferente. Sin embargo, el desarrollador peruano hace hincapié en la importancia de innovar y no quedarnos en las propuestas básicas y que tomen inspiración en videojuegos del extranjero.

“Yo veo un futuro muy favorable y muy interesante si es que no se pierde la capacidad de seguir haciendo las cosas con seriedad, pero por sobre todo la capacidad de que aquello que se hace tenga una identidad única, no estar copiando otras cosas que es un viejo mal que arrastramos”, finaliza el desarrollador nacional.

El Independent Games Festival (IGF) se realizará entre el 21 y 23 de julio próximo.

