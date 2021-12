La caída de Amazon Web Services (AWS) no solo ha ocasionado que importantes medios periodísticos no puedan operar con normalidad, sino también que los gamers no disfruten de varios títulos que se juegan en línea, como League of Legends (LOL) o Valorant.

La página DownDetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones en las páginas web, informó que AWS tuvo más de 11 mil incidencias desde el primer reporte al promediar las 10 de la mañana, ocasionando que varios portales, servicios de streaming y videojuegos se vean afectados por casi siete horas.

Estos son algunos de los juegos que se vieron afectados, según recopila la página PCGamer:

League of Legends

League of Legends Wild Rift

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Valorant

Dead by Daylight

Clash of Clans

Destiny 2

Las plataformas como UPlay y Epic Games Store estuvieron caídas durante ese lapso, mientras que los megaeditores como Bethesda también estuvieron afectados.

En 2019, AWS dijo a la página 80LV que más del 90% de las compañías de juegos más grandes del mundo usan sus servicios, que resulta un duro golpe para este sector del entretenimiento en línea.

Amazon dijo que la interrupción probablemente se debió a problemas relacionados con la interfaz de programación de aplicaciones (API), que es un conjunto de protocolos para construir e integrar software de aplicaciones.

“Estamos experimentando problemas con la API y la consola en la región US-EAST-1″, dijo Amazon en un informe sobre su panel de estado del servicio, y agregó que identificó la causa y estaba trabajando para resolver el problema.

