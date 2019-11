El Black Friday es de esos eventos que millones de personas esperan con ansias año a año. A pesar de ser una tradición que se originó en Estados Unidos, paulatinamente se extendido por todo el planeta, llegando también al Perú. En ese sentido, el llamado también Viernes Negro se realizará este viernes 29 de noviembre, aunque las tiendas ya empezaron con las ofertas en línea.

Como se sabe, el Black Friday es una fecha en la que miles de tiendas ofrecen grandes rebajas en sus productos, convirtiendo a este día en una ocasión ideal para preparar las compras navideñas.

Es por ello que hemos decidido hacer un resumen con las mejores ofertas en videojuegos, tanto para PlayStation, Nintendo Switch y PC.

►PlayStation Store

Disponible hasta el 03 de diciembre. Estos precios pertenecen a la PlayStation Store Perú.

Suscripción PlayStation Plus de un año: US$ 29,99 (precio original: US$ 39,99).

FIFA 20 (50% de descuento): US$ 34.49 (precio original: US$ 69,99).

The Outer Worlds (25%): US$ 51,74 (precio original US$ 68,99).

Red Dead Redemption 2 (50%): US$ 34,49 (precio original US$ 68,99).

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition (50%): US$ 25,99 (precio original US$ 51,99).

Grand Theft Auto V: Edición Online Premium (67%): US$ 11,87 (precio original US$ 35,99).

Need for Speed: Heat Edición Deluxe (40%): US$ 48,29 (precio original US$ 80,29).