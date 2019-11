El ansiado Black Friday ha llegado con sus numerosas ofertas, tanto en tiendas físicas como virtuales, y ha coincidido con los preparativos de un evento famoso en la industria de los videojuegos: ‘The Game Awards’; escenario en el que se premiará los títulos más relevantes del año.

En esta edición de 2019, ‘The Game Awards’ ha nominado a seis títulos a la categoría de ‘Mejor Juego del Año’, conocido también por su traducción en inglés como ‘Game of the Year’ (GOTY), y muchos aficionados a la industria no han tenido la oportunidad de probar estos títulos, muchas veces dado el alto precio de lanzamiento.

Aprovechando el Black Friday, te decimos donde están las mejores ofertas para que pruebes los nominados a ‘Mejor Juego del Año’, puedas decidir tu favorito y sumarte al hype de la premiación.

► The Outer Worlds

The Outer Worlds. (Foto: Obsidian Entertainment)

- Epic Games Store (25%): US$33,74 (precio original US$49,99).

Disponible hasta el 2 de diciembre.

- PlayStation Store Perú (25%): US$51.74 (precio original: US$68.99).

Disponible hasta el 3 de diciembre.

► Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice. (Foto: From Software)

- Steam (30%): S/.129,35 (precio original: S/.199)

Disponible hasta el 3 de diciembre.

- PlayStation Store Perú (35%): US$44.84 (precio original: US$68.99).

Disponible hasta el 3 de diciembre.

► Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake. (Foto: Capcom)

- Steam (67%): S/.64,67 (precio original: S/.196)

Disponible hasta el 3 de diciembre.

- PlayStation Store Perú (67%): US$22.76 (precio original: US$68.99).

Disponible hasta el 3 de diciembre.

► Death Stranding

Death Stranding. (Foto: Kojima Productions)

Por el reciente lanzamiento del videojuego, 8 de noviembre, la PlayStation Store Perú aún no registra ningún descuento por el Black Friday.

- PlayStation Store Perú: US$68.99.

► Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate. (Foto: Bandai Namco Games)

La tienda oficial de Nintendo no ha dado ningún descuento para este título en este Black Friday.

- Nintendo eShop: S/.246.00.

► Control

Control. (Foto: Remedy Entertainment)

El videojuego de Remedy no ha recibido ningún descuento por estas fechas.

- Epic Games Store: US$32,99.

- PlayStation Store Perú: US$68.99.

DATO:

‘The Game Awards 2019’ se celebrará el próximo 12 de diciembre y será presentado por el periodista Geoff Keighley.





