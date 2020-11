El videojuego anual de la franquicia Call of Duty ya está entre nosotros. Se trata de Call of Duty: Black Ops Cold War, secuela directa del COD Black Ops que se lanzó en 2010 para la PS3, Xbox 360, Nintendo DS y PC.

Este nuevo título se estrenó el pasado 13 de noviembre y marca el inicio de la franquicia Call of Duty en las consolas de nueva generación, ya que está disponible para las PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Asimismo, el juego se puede jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC.

En ese sentido, a continuación te damos los datos claves sobre Call of Duty: Black Ops Cold War:

¿De qué trata Call of Duty: Black Ops Cold War?

Entre las novedades del videojuego tenemos que Cold War tendrá una campaña ubicada, como se indica en el título, en la Guerra Fría y traerá de vuelta a personajes conocidos como Alex Mason, Frank Woods o Jason Hudson.

Por otro lado, tendremos que crear nuestro propio agente y nos uniremos a la fuerza operativa de la CIA, con el fin de encontrar a ‘Perseus’, un agente soviético que tiene como objetivo alterar el equilibrio de la Guerra Fría.

En la campaña habrá combates a corta y larga distancia, así como el modo sigilo.

Modo multijugador

Call of Duty: Black Ops Cold War incluirá diversos modos de juego como Duelos por equipo, Dominio, Contra todos, etc. En estos, habrá armas personalizables y un sistema de progreso.

Se confirmó que habrá combates 12 vs. 12 con vehículos en Armas combinadas. También habrá 10 equipos de cuatro operadores que luchan por la supremacía en los mapas.

En adición, se podrá crear una clase con la que podremos personalizar nuestras armas, incluyendo una mejora de campo versátil y un comodín rompedor que se adapte a tu estilo de juego.

Además, un modo que está de regreso es el de Zombies, el cual vuelve a Cold War con modos de juego cooperativo de hasta cuatro personas.

Además, el videojuego Call of Duty Warzone se integrará a Black Ops Cold de manera paulatina.

Fecha de lanzamiento y precio

El estreno de Call of Duty: Black Ops Cold War estuvo programado para el 13 de noviembre, tanto en su versión física como digital para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC.

En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/ 279,90 para PS4. Asimismo, el juego en físico para la PS5 estará S/. 299,90.

En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú está a un precio de US$ 59,99 en la edición estándar. Por otra parte, Call of Duty: Black Ops Cold War vale US$ 59,99 en PC en su edición estándar a través de Battle.Net.

DATO:

Call of Duty: Black Ops Cold War es la quinta entrega de la serie Black Ops, la cual inició en 2010.

