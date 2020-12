¿Pensando en comprar Call of Duty: Black Ops Cold War? ¿Tienes dudas sobre la edición anual de esta franquicia? ¿Qué incluye, cómo es el modo campaña, cuánto cuesta y dónde comprar el juego? Estas son algunas preguntas comunes que giran en torno al nuevo Call of Duty y que te contestaré rápida y de manera concreta a continuación.

Antes que nada, te recuerdo que Call of Duty: Black Ops Cold War se posiciona como el quinto videojuego de la serie Black Ops. Asimismo, en la historia de esta saga, el título se ubica como una secuela directa del primer juego, COD Black Ops, que se lanzó hace una década, en 2010, para PS3, Xbox 360, PC y Nintendo Wii / DS.

Aquí te dejamos el tráiler del nuevo Cold War:

En términos generales, y tras pasar la campaña del juego y habiendo disfrutado de varias horas del multijugador, puedo concluir que estamos frente a un nuevo juego de COD que, sin demasiadas novedades, se posiciona como una opción más que viable para los fanáticos de la saga o para quienes vuelven sin haber jugado varios títulos.

Entre las razones encontramos que hay una historia interesante, llena de tiroteos, explosiones y secuencias repletas de acción, como si se tratase de una película de Michael Bay; aunque con el problema de ser muy corta, incluso para los estándares que presentan los Call of Duty. Asimismo, la ambientación de un planeta sumergido en la Guerra fría está más que lograda.

Call of Duty Black Ops Cold War ya se encuentra disponible en nuestro mercado. (Difusión)

Un detalle que no pasa desapercibido es la cantidad que hay de mapas y modos multijugador (y más en el modo Zombie). Echa un falta un poco más de contenido, al menos por el momento, puesto que Activision -responsables de la serie- confirmó que irá agregando más modos de juego y/o eventos conforme pase el tiempo. No obstante, los modos que encontramos son divertidos y variados entre sí, con posibilidades de jugar en grupos de cuatro o seis integrantes.

Si puedes jugar con tus amigos, las partidas serán más divertidas y tendrás más chances de ganar, ya que comunicarse y coordinar a través del juego con extraños puede ser complicado.

Call of Duty Black Ops Cold War está disponible para consolas de nueva generación, PS4, Xbox One y PC. (Difusión)

Lo que debes saber si estás pensando en comprarte este nuevo videojuego

Ahora bien, luego de dar mis conclusiones generales sobre Cold War, procedo a contarte todo lo que debes saber de este videojuego si estás considerando comprarlo:

¿Cuándo se lanzó y en qué plataformas está disponible Cold War? El juego está a la venta desde el 13 de noviembre en las siguientes plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (a través de Blizzard), es decir, la gran mayoría de videoconsolas (a excepción de Nintendo Switch).

¿De qué trata este juego y cómo es su modo campaña? Como su nombre indica, está ambientado en la Guerra fría y tendremos el objetivo de encontrar a ‘Perseus’, un agente soviético capaz de finalizar la guerra. Para evitar ello, crearemos a nuestro propio agente, nos uniremos a la CIA y le seguiremos la pista a ‘Perseus’ a través de varias misiones en todo el planeta.

Call of Duty Black Ops Cold War. (Difusión)

¿Cuánto dura la campaña? No es un secreto que las campañas de Call of Duty son más que cortas. Lo vimos con Modern Warfare, el año pasado, y Cold War no es la excepción. En mi caso, desarrollando cada misión con calma, me tomó 9 horas, las cuales -si tenemos un poco más de prisa- podemos reducir hasta 7 u 8.

¿Veremos personajes de otros juegos de la serie Black Ops? Sí, en Cold War nos encontraremos con viejos conocidos como Alex Mason, Frank Woods o Jason Hudson.

Call of Duty Black Ops Cold War llegó a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC el pasado 13 de noviembre. (Difusión)

¿Cómo es el modo multijugador? Como es costumbre en cada edición de Call of Duty, el juego llega con diversos modos de juego enfocados al multiplayer. En Cold War, tenemos -por el momento- 10 modos de juego, los cuales se enfocan en partidas de 12, 24 y 40 jugadores.

12 jugadores : Duelo por equipos, Contra Todos, Buscar y destruir, Dominio, Punto caliente, Baja confirmada y Escolta VIP.

: Duelo por equipos, Contra Todos, Buscar y destruir, Dominio, Punto caliente, Baja confirmada y Escolta VIP. 24 jugadores : Armas combinadas: foso.

: Armas combinadas: foso. 40 jugadores: Bomba sucia con equipos de Asalto.

Call of Duty Black Ops Cold War ya se encuentra disponible en nuestro mercado. (Difusión)

¿Cuántos mapas hay? Por el momento contamos con 11 mapas, entre los que tenemos el recién agregado Nuketown 84, Checkmate, Cartel, Moscú, Garrison o Miami.

¿Hay un modo zombie? Sí, lo tendremos como un modo especial, además de la campaña y multijugador. Este modo Zombie trae consigo tres tipo de partidas: Die Machine - interminable, Die Machine - 20 rondas y Dead Ops Arcade. Los tres permiten de uno a cuatro jugadores. Si puedes, juega este modo con tus amigos, será mucho más divertido, te lo aseguro.

Call of Duty Black Ops Cold War. (Difusión)

¿Modo battle royale? El juego trabaja en conjunto con Call of Duty: Warzone, el battle royale gratuito e independiente de la franquicia. Si queremos pasarnos de un juego a otro, podremos hacerlo desde el menú, siempre y cuando tengamos ambos títulos descargados.

¿Cuánto pesa Call of Duty: Black Ops Cold War? ¿Es tan pesado como Warzone? Lamentablemente sí, es tan pesado como el battle royale. Sin embargo, para suerte nuestra, podemos escoger qué cosa queremos descargar de manera precisa, con el fin de aminorar el espacio que vayamos a utilizar en nuestros discos duros. De esta forma, si solo quieres descargar la campaña, lo podrás hacer así. Lo mismo con el modo multijugador, texturas de alta resolución, modo zombies y el Dead Ops Arcade.

Lo nuevo de Activision saldrá a la venta el 13 de noviembre.

Aquí te dejo los pesos oficiales en las diferentes consolas de Call of Duty: Black Ops Cold War con todos los modos incluimos (sin las texturas de alta calidad, en el caso de PC):

PC : 80 GB / 125 GB con texturas de alta calidad

: 80 GB / 125 GB con texturas de alta calidad Xbox One : 93 GB

: 93 GB PS4 : 95 GB

: 95 GB PS5 : 133 GB

: 133 GB Xbox Series X/S: 136 GB

Cabe destacar que el peso podría aumentar con las actualizaciones futuras e inclusión de nuevos modos de juego o mapas.

¿Cuál es el precio de Call of Duty: Black Ops Cold War? En formato físico se puede encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/ 279,90 para PS4. Asimismo, el juego en físico para la PS5 está S/. 299,90. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú está a un precio de US$ 59,99 en la edición estándar. Por otra parte, Call of Duty: Black Ops Cold War vale US$ 59,99 en PC en su edición estándar a través de Battle.Net.

VIDEO RECOMENDADO

Ganancias de Nintendo se disparan 243% durante el confinamiento

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...