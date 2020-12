El 16 de diciembre arranca la Temporada 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War, el nuevo videojuego de la popular franquicia Call of Duty, el cual estrenó en noviembre pasado para consolas y PC. Entre las novedades tenemos la inclusión de ocho mapas y tres armas para el modo multijugador; para Warzone tenemos el debut del escenario Rebirth Island.

Asimismo, se confirmó que habrá un nuevo sistema de pase de batalla. Este contará con progresión cruzada entre Black Ops Cold War y Warzone, para que los usuarios no pierdan sus artículos conseguidos en Call of Duty Modern Warfare de 2019.

En ese sentido, la cuenta oficial de Call of Duty en Youtube publicó un video en el que se resume todas las novedades de la Temporada 1 de Cold War, aquí te lo dejamos:

Como indicamos, son ocho los mapas que verán la luz en Cold War, así como tres armas.

Mapas:

The Pines

Raid

Game Show (mapa inspirado en los programas de TV sobre concursos de los años 80)

U Bahn

Base de misiles ICBM

Base de la KGB

Nuketown con detalles navideños (al igual que el modo Zombie)

Rebirth Island

Armas:

Cross Assault Rifle

MAC-10

Scorestreak HARP

Sumado a esto, Warzone recibirá las armas vistas en Cold War, así como un renovado Gulag. Sobre este último, se sabe que se ambientará en una cárcel. Asimismo, tendremos el escenario Rebirth Island para Warzone y tres operadores nuevos.

DATO:

¿Cuál es el precio de Call of Duty: Black Ops Cold War? En formato físico se puede encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/ 279,90 para PS4. Asimismo, el juego en físico para la PS5 está S/. 299,90. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú está a un precio de US$ 59,99 en la edición estándar. Por otra parte, Call of Duty: Black Ops Cold War vale US$ 59,99 en PC en su edición estándar a través de Battle.Net.

