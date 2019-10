Call of Duty: Modern Warfare, la última entrega de la saga de disparos Call of Duty, está de regreso. El día de hoy se estrena a nivel mundial para PS4, PC y Xbox One, y aquí te contamos sus principales datos.

Como se sabe, Call of Duty: Modern Warfare es un reboot (o reinicio) de la serie Modern Warfare, una de las más queridas y aclamadas de la franquicia.

En esta ocasión, el juego vuelve a incluir el modo campaña, el cual fue dejado de lado en COD: Black Ops 4, último juego lanzado por Activision, los máximos responsables de los Call of Duty.

Aquí los datos de Call of Duty: Modern Warfare:

►Fecha de lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare

Todos los interesados en el juego podrán disfrutarlo de manera digital o física a partir de hoy viernes 25 de octubre, tanto en PlayStation 4, Xbox One como en PC (mediante la plataforma virtual de Battle.net).

►Precio de Call of Duty: Modern Warfare

En formato físico se puede encontrar a S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PS Store está a un precio de US$ 68,99. Mientras que en PC, a través de la plataforma Battle.net, está al precio de US$ 59,99.

►Todos los tráilers de Call of Duty: Modern Warfare

Este es el modo exclusivo de PS4 (Special Ops Survival):





