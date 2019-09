Call of Duty: Modern Warfare - GRATIS | Guía para descargar la beta temporal del videojuego de disparos

Buenas noticias para todos los amantes de los videojuegos de disparos: desde hoy 19 de setiembre (a partir de las 12:00 m) estará disponible la beta del renovado Call of Duty: Modern Warfare, la nueva entrega de la franquicia de Activision. Esta demostración incluye el juego cruzado entre consolas y los modos 2 vs. 2, 6 vs. 6 y 10 vs. 10.

Para adquirir el videojuego completo, los usuarios deben esperar hasta el próximo 25 de octubre, fecha en la que está programado el lanzamiento mundial de Call of Duty: Modern Warfare para PS4, Xbox One y PC.

Cabe destacar que el lanzamiento de la beta de Call of Duty: Modern Warfare ha sido escalonado. Esto se debe a que Activision liberó la versión de prueba para los usuarios de PS4 que hayan preordenado el juego el 12 de setiembre pasado.

Luego, desde el 14, los suscritos a PlayStation Plus han tenido la oportunidad de descargar el título. Ahora, hoy 19 está disponible la beta para todos los usuarios de PS4 y para aquellos que hayan separado su copia en Xbox One y PC (mediante Battle.Net). Los servidores se abrirán desde las 12:00 m. y funcionarán hasta el lunes 23 a la misma hora.

En el caso de que no hayas separado el juego y poseas una de las dos plataformas antes mencionadas, tendrás que esperar hasta el sábado 21, día en que se abrirá la beta para todos.

Si se hace difícil comprender, aquí te dejamos las fechas oficiales:

PS4 PC - BATTLE.NET XBOX ONE 19 - 20 DE SETIEMBRE DISPONIBLE DISPONIBLE PARA LOS QUE PREORDENARON DISPONIBLE PARA LOS QUE PREORDENARON 21 - 23 DE SETIEMBRE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE

Asimismo, la beta solo se podrá jugar hasta el lunes 23 de setiembre, por lo que le recomendamos al público en general tomar las precauciones del caso.

Si cuentas con un PS4 y quieres descargar beta de Call of Duty: Modern Warfare, solo debes seguir paso a paso la siguiente guía que hemos preparado para ti. Te recordamos que esta versión solo es una beta que podría contener errores.

Descargar gratis Call of Duty: Modern Warfare en PS4

1.- Ingresar con nuestra cuenta de PlayStation Network a la tienda virtual de PS Store

En primer lugar, la PlayStation 4 debe estar actualizada. Luego, tenemos que entrar a la PlayStation Store, la cual se encuentra en el lado izquierdo del menú. Afortunadamente, la suscripción PS Plus no será necesaria.



Ingresa con tu cuenta de PlayStation Network a la tienda virtual de PS Store. (Captura de pantalla) Agencias

2.- Bajar hasta el apartado de Juegos o Lo que hay de nuevo y buscar la imagen de Call of Duty: Modern Warfare



Una vez dentro de la PS Store, deberemos ingresar a Juegos (si tu consola está con dirección de Estados Unidos, entra a Games). No obstante, al ser esta una novedad, podrías encontrar el título desde el apartado de Lo que hay de nuevo o Destacado. Una vez dentro, buscaremos el Call of Duty: Modern Warfare Beta Abierta.



Bajar hasta el apartado de Juegos o Lo que hay de nuevo y buscar la imagen de Call of Duty: Modern Warfare. (Captura de pantalla) Agencias

3.- Seleccionamos Call of Duty: Modern Warfare y comenzamos a descargar



Una vez que realicemos el segundo paso, nos toparemos en primer lugar a Call of Duty: Modern Warfare. Seleccionamos y se nos mostrará la portada en grande junto al tráiler. Después, tendremos que mover el joystick (o bolita) hacia la derecha, allí observaremos la opción de Descárgalo ya, solo basta que presionemos para que nos lleve a la siguiente página y procedamos a descargar.



Procedemos con la descarga. (Captura de pantalla) Agencias

4.- Verificar si la descarga ya comenzó



Por último, hay que verificar que la descarga se esté realizando. Para ello, saldremos de la PS Store y revisaremos las Notificaciones (icono que se encuentra en la parte superior del menú, a la derecha del logo de PlayStation Plus). Después, vemos dentro de Descargas si Call of Duty: Modern Warfare Beta Abierta se está bajando.



Por último, verificamos cómo va la descarga. (Captura de pantalla) Agencias

5.- Empezar a jugar

Por último, esperamos que la descarga finalice para proceder a jugar, sea de manera individual o con nuestros amigos. Es importante recalcar que los servidores abrirán a las 12:00 m. (hora Perú) y cerrarán el lunes 23 a la misma hora.



La beta de Call of Duty: Modern Warfare ya está disponible para su descarga. A partir de las 12:00 m. de hoy se abrirán los servidores para que el público pueda jugar. Agencias

Novedades sobre Call of Duty: Modern Warfare

A casi un mes de su estreno mundial (pactado para el 25 de octubre), el videojuego de Activision e Infinity Ward es un reboot (reinicio o relanzamiento) de la recordada saga Modern Warfare.

El Call of Duty: Modern Warfare implementará una característica que poco a poco se le está exigiendo a la mayoría de títulos del género (principalmente a los multijugadores), nos referimos al juego cruzado o cross-play. ¿Qué significa esto? Que los usuarios de diferentes consolas podrán enfrentarse entre sí, tal cual como ocurre con Fortnite, por ejemplo.

Como mencionamos, la beta incluirá diversos modos de juego como el 2 vs. 2, 6 vs. 6 o el nuevo 10 vs. 10 (Headquarters). Sobre los escenarios, nos toparemos con: Grazna Raid, Hackney Yard y Azhir Cave.

Por último, según información oficial, no necesitaremos PlayStation Plus para jugar online.

Aquí te dejamos el tráiler de juego:

DATO:

Call of Duty: Modern Warfare se estrena el próximo 25 de octubre para PS4, Xbox One y PC. En tiendas especializadas peruanas, tendrá un precio de S/.239,90.

