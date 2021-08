Call of Duty Vanguard es la próxima entrega de la popular serie Call of Duty. La obra de Sledgehammer Games y Activision estará disponible este 5 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (vía Blizzard), pero no será necesario esperar hasta la mencionada fecha, pues esta semana se libera un alfa gratuita para los dueños de una consola PlayStation.

Como se recuerda, este videojuego se ambientará en la Segunda Guerra Mundial y mostrará los enfrentamientos que se dieron en diversos frentes de batalla como en África del Norte, Frente Oriental, Frente Occidental o el Pacífico. Asimismo, incluirá multijugador, campaña y modo zombie.

¿Cómo descargar la versión de prueba de CoD Vanguard en PlayStation?

Según ha informado Activision en su propia web, todos los usuarios de PlayStation 4 o 5 podrán acceder a un alfa gratuita de Call of Duty Vanguard, que incluye su modo ‘Champion Hill’. El acceso a esta versión de prueba estará disponible a partir del viernes 27 de agosto (desde las 12:00 m.) y finalizará el domingo 29 de agosto a la misma hora .

Si estás interesado, debes cumplir un requisito principal: contar en tu biblioteca con Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty Black Ops Cold War o Call of Duty Warzone. Dado que este último título es gratuito, la descarga de esta alfa también lo será. Así, debes ingresar al menú principal de cualquiera de estos tres juegos y encontrar la opción para preinstalar en la consola la alfa de Vanguard. Otra opción es ingresar a este link y agregar a la biblioteca.

Por otro lado, Activision indicó que no será necesario poseer la suscripción PlayStation Plus para probar la alfa.

Se confirmó que durante el mes de setiembre Activision liberará dos betas de Call of Duty Vanguard. La primera es exclusiva de PlayStation, mientras que la segunda estará disponible para todos los usuarios.

