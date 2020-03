La franquicia Call of Duty tiene un nuevo inquilino: COD: Warzone, un battle royale gratuito que soporta hasta 150 personas. Este juego estrenó el 10 de marzo para PlayStation 4, PC (a través de Battle.net) y Xbox One, y para jugar, no se requiere tener el Modern Warfare, el último título de la saga. ¿Será el inicio del fin para el popular Fortnite?

Entre las novedades del videojuego desarrollado por Infinity Ward y Activision, tenemos el modo battle royale para 150 personas, juego cruzado entre plataformas, mini-misiones dentro de la partida y más.

En sentido, a continuación te presentamos 10 cosas que debes saber acerca de Call of Duty: Warzone. ¿Requisitos mínimos y recomendados? ¿Peso del juego? ¿Cómo lo descargo?

El nuevo battle royale de Call of Duty

Si bien la franquicia de juegos de disparos ya tenía un battle royale (Blackout), este no era gratuito y era solo un modo adherido al Call of Duty: Black Ops 4. Mientras que Warzone es un videojuego independiente, que no necesita que compres COD: Modern Warfare para funcionar.

Call of Duty: Warzone es el nuevo battle royale de la franquicia. Está disponible en PC, PS4 y Xbox One. (Difusión)

Desarrollado por el mismo equipo que hizo Modern Warfare

Los padres de este Warzone son Infinity Ward y Activision, las mismas empresas que se encargaron del videojuego Call of Duty: Modern Warfare, el cual se erige como hermano mayor del Warzone.

En adición, la optimización de la versión de PC de Warzone estuvo en manos de Beenox, compañía responsable de adaptar COD: Black Ops 4 a PC.

Hasta 150 personas en simultáneo

A diferencia de otros battle royale populares, Warzone soporta hasta 150 personas en un gran mapa conocido como Verdansk. Asimismo, los usuarios formarán grupos de tres para luchar contra los demás jugadores.

Juego cruzado entre plataformas

Una característica pedida en los últimos multijugadores de disparos: el juego cruzado, más conocido como cross-play. Con esto, los jugadores de PC se podrán enfrentar a los de consola (PS4 y Xbox One) y viceversa.

Completamente gratis

Los fanáticos de Call of Duty están de buena suerte: Warzone es totalmente gratis (y de manera indefinida), tanto para PC, PS4 y Xbox One. Así como los rivales del juego, habrá un pase de temporada con mejoras cosméticas, este sí contará con precio, pero no afectará el gameplay del juego. En el caso que poseas el COD: Modern Warfare, el pase de batalla, los Operadores, las armas y los elementos de personalización se transferirán a Warzone.

A su vez, en el caso de PS4, no se requiere una suscripción PlayStation Plus para disfrutar de las opciones multijugador. Aquí toda la información.

Dos modos de juego

Por el momento, Warzone cuenta con la modalidad Saqueo y battle royale, esta última consiste en la lucha simultánea de equipos de tres jugadores, gana el último en quedar en pie.

Por el otro lado, en el modo Saqueo, los grupos deberán recolectar la máxima cantidad de dinero virtual, este se encuentra repartido en cajas en todo el mapa. Vence a los enemigos y róbales su dinero. Equipo que tenga más efectivo, gana.

Mini-misiones dentro de Warzone

Al ser un mapa tan grande, Warzone también ofrece mini-misiones para los jugadores. Estas se denominan contratos, se pueden encontrar a lo largo de la ciudad de Verdansk y nos recompensan con dinero virtual, el cual nos permite comprar nuevas armas, equipo y hasta un kit para resucitar a nuestros compañeros.

El Gulag y una nueva forma de revivir

Si te vencen en Warzone, esto no significa que hayas perdido tu partida. Aún te queda una chance: el Gulag, un escenario en el que te enfrentarás en un 1 vs. 1 por la supervivencia. Si ganas, vuelves a la partida; si pierdes, todo habrá acabado. Solo tienes una pistola para vencer a tu rival.

El videojuego pesa 100 GB en PC

Así como lees, la versión de Warzone en PC tiene un peso final de 100 GB, prepara tu disco duro. Si ya posees el COD: Modern Warfare, el battle royale pesa entre 18 a 22 GB. En PS4, mientras tanto, la actualización sin el Modern Warfare llega a los 9,37 GB.

Requisitos mínimos y recomendados

En línea a lo anterior, te presentamos los requisitos para que puedas disfrutar de Warzone en tu PC:

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7 64-bit (SP1) o Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon HD 7950 - sistema compatible con DirectX 12.0

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 175 GB de espacio disponible en el disco duro

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Windows 10 64-bit con su última actualización

Procesador: Procesador Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - sistema compatible con DirectX 12.0

Memoria: 12 GB de RAM

Almacenamiento: 175 GB de espacio disponible en el disco

