No es la primera vez que Piero Tapia se lleva la copa del JuegaPES, el torneo más importante a nivel nacional del popular videojuego Pro Evolution Soccer. Ya lo hizo en 2018 con Kraken PES y en 2019 con Universitario eSports. Ahora acaba de repetir la hazaña con la Universidad San Martín eSports. El equipo santo venció en la definición de la competencia en la modalidad 5 vs. 5 a Alianza Lima eSports.

Los jugadores del club Universidad San Martín eSports son: Piero Tapia, Jober Llanos, Fabian Hernández, Alexander Trinidad y Daniel Ávalos.

Si no pudiste ver la final entre Alianza y San Martín, aquí te la dejamos (el choque empieza en el minuto 1:58:52):

Pero, ¿cómo se juega un partido competitivo en PES? Acá un resumen: existen varios formatos (1 vs. 1, 5 vs. 5 u 11 vs. 11), este Juega PES ha considerado a estos tres y también el 1 vs. 1 en celulares. Para la competencia que se llevó a casa la San Martín, se utilizó el 5 vs. 5, en el cual se juegan de manera independiente cinco partidos (ida y vuelta) y el que consiga más victorias (y puntos) se lleva la serie.

A raíz de la reciente victoria de la San Martín eSports, El Comercio conversó con Piero Tapia, una de las figuras más experimentadas del equipo y quien resaltó el alto rendimiento de sus compañeros en la competencia, así como también del nivel en general del PES en el país.

“Me siento muy contento, como en las anteriores victorias. Sin embargo, esta copa tiene un sabor distinto, ya que es la primera que gano con Carlos Ramos, la persona que me descubrió y me introdujo en este mundo del PES, y que es uno de los líderes del equipo. Se la debía”, declaró Piero Tapia a este Diario.

Esta es la alineación de la San Martín eSports. (Imagen: U. San Martín Esports / Facebook)

Acerca del trabajo de la San Martín eSports, Tapia mencionó que tuvieron un “rendimiento muy bueno” y agregó que fueron un equipo en el que siempre “hubo apoyo en la adversidad”.

Por otro lado, Tapia también destacó la competitividad que tiene el PES peruano: “el nivel en nuestro país es uno de los más altos en Sudamérica. Asimismo, el JuegaPES es considerado el torneo más competitivo del continente. Es un gran mérito el haber obtenido este título”.

Piero Tapia ganó el JuegaPES en 2019 con el equipo de Universitario de Deportes eSports. (Imagen: archivo personal)

El deportista electrónico aseguró que a futuro la SMP se enfocará en continuar “en lo más alto del 5 vs. 5″ y consolidarse en “otras modalidades como lo son el 1 vs. 1 y el 11 vs. 11″. “Tenemos un buen plantel para todos los tipos de torneos”, concluyó.

- Piero Tapia también tiene títulos internacionales en equipos como Audax Italiano de Chile, Proeza eFootball de Brasil y Esso eSports de Argentina.

