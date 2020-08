Cada vez está más cerca el estreno del esperado Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el videojuego basado en la serie anime Captain Tsubasa (más conocido en Latinoamérica como los Súper Campeones); que hará su debut este 28 de agosto para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Este título, que pertenece al género deporte / arcade, ha sido desarrollado por el estudio de Tamsoft. Entre sus novedades se destaca su modo historia, en el que reviviremos la clásica aventura de Oliver Atom y, a su vez, podremos crear nuestro personaje y convertirnos en el mejor futbolista del planeta.

Pero, ¿este videojuego será como los típicos juegos de fútbol? Según sus desarrolladores no, ya que incluirán diferentes mecánicas para el gameplay como los disparos especiales, súper corridas o paradas que bloquean cualquier tiro. Mira este video y descúbre por ti mismo cómo será Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Como mencionamos, este juego será un simulador arcade de fútbol y será distribuido a nivel mundial por la empresa Bandai Namco, responsables de traer a nuestra región juegos como Dragon Ball Z: Kakarot o Sekiro: Shadows Die Twice. Asimismo, podremos jugar con legendarios personajes como Benji Price, Oliver Atom o Steve Hyuga.

DATO:

Habrá un modo multijugador para cuatro personas en el que podremos llevar a cabo partidos libres.

