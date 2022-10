La posibilidad de jugar videojuegos sin una consola Xbox aún no será posible, pues Microsoft confirmó que la Xbox Keystone está a “años de distancia” de realizarse. El dispositivo, que había sido anunciado el año pasado, estaba en etapa de prototipo.

Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, anunció en la conferencia Tech Live de The Wall Street Journal que el dispositivo no se llevará a cabo pronto. “¿Haremos un dispositivo de transmisión en algún momento? Sospecho que lo haremos, pero creo que faltan años”, señaló el líder, de acuerdo con el medio The Verge.

La Xbox Keystone le iba a permitir a los gamers jugar sus títulos preferidos sin la necesidad de una consola, pues el gadget se iba a conectar directamente a la televisión.

“A fines de la primavera, pasamos a trabajar con Samsung. Pusimos una aplicación en los televisores Samsung que te permite jugar juegos de Xbox, y todavía tengo el prototipo; se encuentra en el estante detrás de mi computadora”, añadió.

El prototipo de la Xbox Keystone en el estante del CEO de Microsoft Gaming. (Foto: Phil Spencer en Twitter)

Si bien no está claro por qué la compañía decidió dar un paso atrás, The Verge, medio especializado en tecnología, cree que se trataría del tamaño. “Keystone parece una versión aún más pequeña de Xbox Series S, pero los consumidores ahora están acostumbrados a dispositivos como el Chromecast que son esencialmente dongles que cuelgan de un puerto HDMI”.