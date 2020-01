El lanzamiento de una consola, en este caso la PlayStation 5, emociona a miles de personas en todo el globo; sea por los avances en tecnología o por el renovado catálogo de videojuegos. En ese sentido, así como te contamos todas las características sabidas de la PS5, ahora es el turno de los títulos que llegarán a dicha plataforma.

Cabe destacar que la PlayStation 5 saldrá a la venta a finales del 2020 en todo el mundo. Entre sus novedades destaca el nuevo control Dualshock 5, un chip de audio en 3D, soporte para resolución 8K (7.680 x 4.320 píxeles), retrocompatibilidad, etc. Aquí toda la información.

Volviendo al tema, aquí te dejamos los videojuegos confirmados para la nueva consola de Sony.

►Godfall

Presentado en la última edición del The Game Awards 2019, Godfall es el primer videojuego que aterrizará a la PS5 en este 2020. La obra del estudio Counterplay Game pertenece al subgénero ‘looter slasher’ y también podremos acceder a él en PC, através de la Epic Store.

Aquí te dejamos el impresionante tráiler con el que fue anunciado (el video muestra imágenes reales del juego):

►The Lord of the Rings: Gollum

Desde la popular franquicia El señor de los anillos del escritor británico J. R. R. Tolkien, llega The Lord of the Rings: Gollum, un juego de acción y sigilo que narrará una historia completamente nueva de Gollum, uno de los personajes más queridos de la saga del Anillo.

El videojuego todavía no cuenta con fecha de lanzamiento oficial (se espera que sea en 2021), pero se confirmó que estará en PS5, PC y Xbox Series X.

A su vez, el anuncio se realizó mediante la publicación de un reportaje en la revista Egde. Aquí la porta de dicho medio:

The Lord of the Rings: Gollum. (Imagen: Revista Edge)

DATO:

La PlayStation 5 se estrenará a finales del 2020.

