Con los estrenos de las PlayStation 5 y Xbox Series X, se da el inicio a una nueva generación de consolas de videojuegos. Sin embargo, un sector que en los últimos años ha aumentado con fuerza es el de las consolas retro, las cuales han llegado a un punto en el que la mayoría de compañías del sector cuentan con una, como es el caso de Nintendo con la Game & Watch: Super Mario Bros o la PlayStation Classic de Sony.

Estas consolas retro se destacan por ofrecernos revivir los videojuegos que disfrutamos en nuestra infancia como los primeros The Legend of Zelda, Mario Bros, Street Fighter, Final Fantasy, Castlevania, etc.

En ese sentido, hemos preparado una lista con las consolas retro que podrías tomar en cuenta a la hora de comprar una.

Game & Watch: Super Mario Bros

Game & Watch: Super Mario Bros. (Difusión)

Una de las más recientes de la lista. Estrenada en noviembre de 2020, esta consola retro busca homenajear su versión original lanzada en Japón en 1980, la cual se destacó por ser la primera portátil de Nintendo.

¿Qué hay de su tamaño? Este Game & Watch tiene unas dimensiones de 16 x 9 x 2.2 cm y un peso de 160 gramos. Es decir, una consola retro y portátil.

En cuanto a juegos, nos encontramos solo tres títulos: Super Mario Bros, Super Mario Bros Lost Levels y Ball.

PlayStation Classic

Sony se sumó a la moda instaurada por Nintendo y anunció la versión de su exitosa primera consola. (Fotos: PlayStation)

En 2018, se anunció a nivel mundial la PlayStation Classic, el primer intento de Sony por hacerse un espacio en el creciente mundo de las consolas retro. Se trata de una mini consola que se basa en la recordada PlayStation One, la cual salió a la venta en 1994.

MIRA: Apple lanza una extensión de Chrome para utilizar en Windows las contraseñas guardadas en iCloud

La PS Classic trae consigo dos controles alámbricos, una tarjeta de memoria virtual, cable HDMI para el televisor y soporte para 20 videojuegos. Entre los títulos tenemos clásicos como Final Fantasy VII, Rayman, Tekken 3, Grand Theft Auto, etc.

SEGA Genesis Mini de SEGA

La versión para Estados Unidos de la SEGA Genesis Mini lleva el nombre de la consola en la parte central. (Difusión)

Luego del éxito comercial de NES Mini y Super Nintendo Mini, hace unos años por parte de Nintendo, Sega también entró al mercado de consolas retro. Lo hizo con la SEGA Genesis Mini (o Drive Mini como se le conoce en Europa y Japón), la cual dispone de un un diseño similar al original, por lo que si jugaste o conociste una de estas plataformas de videojuegos en los 90 te sentirás familiarizado.

Asimismo, es 55% más pequeña que el modelo original y llega con una salida HDMI, cable para la corriente y mandos alámbricos.

En total hay 40 juegos y aquí te mencionamos algunos de los más conocidos: Sonic the Hedgehog, Street Fighter II: Special Champion Edition, Castlevania: Bloodlines, etc.

Capcom Home Arcade

Capcom Home Arcade. (Difusión)

La Capcom Home Arcade, además de ser una consola, es un gran stick para dos personas. Es decir, un mando que tiene la forma del logo de la empresa (CAPCOM). Este dispositivo incluye dos joysticks y ocho botones para los jugadores.

La máquina posee 74 centímetros de largo, 22 centímetros de ancho y 11 de alto. La nueva consola cuenta con una entrada HDMI para el televisor, un puerto micro USB para cargar la batería y señal WiFi (para actualizar software o para modificar tablas de juego online).

Acerca de los videojuegos, tenemos 16 en total. Resaltan nombres como Street Fighter II: Hyper Fighting, Alien vs. Predator, Capcom Sports Club, Darkstalkers: The Night Warriors o Mega Man: The Power Battle.

Super Nintendo Classic

Super Nintendo Classic Edition. (Difusión)

Lanzada en 2017, la Super Nintendo Classic de Nintendo dio un fuerte golpe en el mercado, ya que vendió 2 millones de unidades en su primer mes de lanzamiento.

La mini consola permite revivir clásicos como Mega Man X, Donkey Kong Country, Star Fox, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario World, etc. En total hay 21 videojuegos preinstalados.

En la caja también vienen dos mandos con cable Super NES Classic, cable HDMI y cable de alimentación USB.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...