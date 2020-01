La peor noticia que le puedes dar a un gamer es que el videojuego que tanto espera se retrase. Y eso pasó recientemente con diferentes títulos de gran envergadura como Cyberpunk 2077 o Marvel’s Avengers, apenando a millones de personas alrededor del mundo.

Es por ello que hemos decidido recopilar los cinco ‘juegazos’ que han retrasado su fecha de lanzamiento original, así como una breve descripción de cada uno.

►Cyberpunk 2077

Probablemente, el videojuego más esperado del año junto a The Last of Us Part 2. La obra del estudio CD Projekt Red, los creadores del laureado The Witcher 3: Wild Hunts, tenía un estreno previsto para el 16 de abril, pero finalmente saldrá a la venta el próximo 17 de setiembre para PC, PS4 y Xbox One.

En adición, Cyberpunk 2077 es un juego ambientado en mundo futurista en el que las personas están fusionadas con los robots. Asimismo, el título contará con la participación del reconocido actor Keanu Reeves, recordado por las películas Matrix o John Wick, quien tendrá un personaje especial en Cyberpunk 2077.

►Final Fantasy VII Remake

La adaptación del clásico Final Fantasy VII llegará más tarde de lo previsto. Aunque es un retraso corto, a penas un mes, los fanáticos de la saga recién podrán disfrutar del videojuego este 10 de abril, en lugar del 3 de marzo, como se adelantó en 2019.

Cabe destacar que por el momento se sabe que la aventura de Cloud Strife será un exclusivo de PlayStation 4 y que el juego de dividirá en partes debido a su extensión.

Final Fantasy VII Remake es desarrollado por el estudio japonés de Square Enix

►Marvel’s Avengers

El próximo juego basado en la popular franquicia de Los Vengadores de Marvel también extendió su fecha de estreno. Con un lanzamiento programado en un inicio para el 15 de mayo, ahora llegará a PS4, XB1, Stadia y PC el 4 de setiembre de la mano de Crystal Dynamics y Square Enix.

Durante el último E3 2019, Square Enix adelantó que Marvel’s Avengers contará una historia totalmente nueva, por lo que podríamos tener sorpresas.

Además, Marvel’s Avengers será un título en tercera persona y de juego cooperativo que nos permitirá ponernos en los pies de uno de los cinco vengadores iniciales: Hulk, Capitán América, Iron Man, Viuda Negra o Thor.

►The Last of Us Part II

La secuela del alabado The Last of Us que salió para la PlayStation 3 se hace esperar. El título protagonizado esta vez por Ellie iba a debutar en todo el mundo el 21 de febrero, no obstante, Naughty Dog, su máximo responsable, atrasó dicho lanzamiento hasta el 29 de mayo.

Además, The Last of Us Part II será uno de los últimos exclusivos de peso de la PlayStation 4, ya que a final de año verá la luz la PlayStation 5, la consola de nueva generación de Sony.

Sobre la historia, se sabe que el juego se ubicará cuatro años después de los hechos ocurridos en The Last of Us. En esta ocasión, controlaremos a Ellie, la joven coprotagonista de la primera entrega que ahora tendrá 19 años. En The Last of Us Part II, Ellie entrará en conflicto con un secta conocida como Seraphite, grupo que según Neil Druckmann, el guionista del videojuego, sería injusto llamarlos como “los malos”.

►Doom Eternal

La continuación del premiado Doom (2016) debió haberse lanzado en noviembre del año pasado, pero sus desarrolladores (el equipo de Id Software y Bethesda) retrasaron dicha llegada hasta el 20 de marzo.

Llamado Doom Eternal, este videojuego buscará repetir el éxito cosechado por su primera edición. Para ello, Bethesda ha publicado una serie de tráilers llenos de acción, sangre y metal, tres características típicas de la saga que inició allá por 1993.

