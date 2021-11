La Claro Gaming Stars League es la primera liga oficial de League of Legends en Perú, y tras dos emocionantes splits (apertura y clausura), la competencia definió a un campeón definitivo del 2021: Incubus Gaming. No obstante, el espectáculo no ha terminado. Después de la etapa del Mundial de LoL que vivimos en octubre, llega la Claro Gaming Stars Cup, torneo organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), El Comercio, Riot Games (desarrollador del juego) y auspiciado por Claro Gaming, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Levi`s.

Para la edición 2021, la Claro Gaming Stars Cup llega con un formato diferente. Los equipos se enfrentan directamente en una fase eliminatoria, en partidos al mejor de 5 (Bo5). Aquellos equipos que resulten como victoriosos seguirán avanzando en el torneo, mientras que aquellos que pierdan sus enfrentamientos quedarán eliminados de la competencia.

Los ya viejos conocidos Instinct Gaming, Incubus Gaming, Deliverance Esports, Diamond Doves y Cienciano Esports les dan la bienvenida a los debutantes Fantasy Gaming, Club Deportivo Municipal y Spectacled Bears que desde ya, se preparan para afrontar con todas las credenciales la Claro Gaming Stars League temporada 2022.

La Claro Gaming Stars Cup iniciará el próximo 4 de noviembre a partir de las 19hs (PER) totalmente en vivo por los canales oficiales de LVP Perú:

Fechas y horarios de los partidos

4 de noviembre

Partido A: INS vs CDM a las 19:00 PM

5 de noviembre

Partido B: DD vs FSY a las 19:00 PM

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Riot Games estuvo muy ocupado estos años, recientemente dio a conocer en que videojuego estaba trabajando, un shooter en primera persona llamado VALORANT. null

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: