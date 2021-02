Las jornadas 5 y 6 de la Claro Gaming Stars League estuvieron marcadas por los dos contundentes triunfos de Instinct Gaming en contra de Cienciano eSports, cuadros que marchan como líderes en la liga peruana de League of Legends, en primer y segundo lugar, respectivamente.

Como se recuerda, la Claro Gaming Stars League cuenta con el respaldo de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en alianza con el grupo El Comercio, Riot Games, Claro Perú y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

A su vez, todos los encuentros se llevan a cabo los jueves y viernes desde las 7:00 p.m. (hora Perú) a través de los canales de LVP Perú en Twitch, Facebook y YouTube.

El resumen de las jornadas 5 y 6 de la Claro Gaming Stars League

Cienciano eSports e Instinct Gaming se enfrentaron en la grieta, mostrando una épica batalla por el liderato. Fue victoria para el instinto en ambas jornadas, mostrando una solidez en cada línea y dejando sin oportunidad al cuadro imperial, que ahora marcha segundo. Por otro lado Cienciano ajustó sus estrategias, pero no pudo con la fortaleza de Instinct, que se posiciona como líder invicto.

Entre lo más destacado de la semana, también encontramos el doble enfrentamiento entre Deliverance Esports e Incubus Gaming, ambas jornadas finalizaron con una victoria para cada equipo.

Por otro lado, los dos debutantes en la máxima competición de League of Legends de Perú no defraudaron y demostraron porqué están en la liga. Luxor Gaming y Da Dancing Demons no tenían triunfos en la liga y tras dos intensas jornadas el marcador finalizó en un 1 - 1.

Polaris Gaming y Diomond Doves terminaron las dos jornadas sin hacerse mucho daño, ya que los dos cuadros se llevaron una victoria en cada una jornada disputada.

La tabla de la Claro Gaming Stars League

Posición Equipo Victorias Derrotas 1 Instinct Gaming 6 0 2 Cienciano eSports 4 2 3 Incubus 4 2 4 Deliverance eSports 4 2 5 Diamond Doves 2 4 6 Polaris 2 4 7 Da Dancing Demons 1 5 8 Luxor Gaming 1 5

Claro Gaming Stars League: jornada 7 y 8

Aquí te dejamos las partidas que se llevarán a cabo durante la fecha 7 (jueves 18 de febrero) y fecha 8 (viernes 19 de febrero) del máximo competitivo de League of Legends en el Perú:

Polaris vs. Da Dancing Demons

Luxor Gaming vs. Diamond Doves

Deliverance eSports vs. Cienciano

Incubus vs. Instinct Gaming

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

'Crash Bandicoot' llegará a los móviles para el 2021

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...