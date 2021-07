No tuvo rival. Este 2021, el cuadro peruano Incubus dominó la escena competitiva de League of Legends y lo demostró al ganar los torneos Apertura y Clausura de la liga peruana Claro Gaming Stars League. Gracias a esto, el actual bicampeón participará en los Regionales de LoL, fase de ascenso que otorga un cupo hacia la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), el evento más importante del videojuego en la región.

Incubus aseguró su pase directo a los Regionales el pasado 22 de julio, cuando derrotó por 3-2 a Polaris Gaming en la final de la fase Clausura de la Claro Gaming Stars League.

Sumado a esto, los Regionales son la fase antesala a la LLA, la liga latinoamericana de League of Legends, y es la instancia en la que se encuentran los ganadores de ligas como la Claro Gaming Stars League de Perú, Liga Master Flow de Argentina, Liga de Honor de Chile o la División de Honor de México. Esta competencia arranca el próximo 3 de agosto y premiará a dos equipos (servidor norte y sur) con cupos hacia la LLA.

A propósito de los Regionales, El Comercio conversó con Gian Carlo Prudenci, representante de Incubus, quien comentó sobre la final en contra de Polaris, el camino hacia el bicampeonato y los retos a futuro.

Incubus, el bicampeón nacional

Tras un dominio marcado de Instinct Gaming en el League of Legends peruano durante 2019 y 2020, el equipo de Incubus llegó para romper la hegemonía e implantar su propio reinado.

“Aún seguimos sorprendidos por los resultados del equipo, al inicio del Clausura pensamos que las contrataciones que hicieron algunos equipos se reflejarían en los resultados. Sin embargo, una vez más ‘Letoñe’ y los jugadores demostraron que el torneo no [siempre] lo gana quien tiene el staff más costoso”, dice Prudenci.

Incubus es el nuevo bicampeón nacional de League of Legends. (Imagen: LVP)

Sobre la temporada y el título, el representante de Incubus dijo que “fue un camino de mucho aprendizaje y confianza”.

Por otro lado, en cuanto a los integrantes, Prudenci destacó la conexión y la amistad que se tejió entre los jugadores.

“A medida que se desarrollaba la competencia, se fue incrementando el aprecio y respeto entre ellos, lo que hizo más fácil identificar los errores y mejorar la habilidad en el juego. Ver las partidas del equipo era ver un grupo de amigos jugando y divirtiéndose”, asegura.

Un ojo puesto en los Regionales

Luego de haber triunfado en el Apertura y Clausura, lo que se le viene a Incubus son los Regionales. Esta fase ha sido complicada para los equipos peruanos, que desde la instauración de la liga peruana de LoL, no han conseguido el cupo que los lleve hacia la LLA. Eso busca revertir Incubus.

Incubus Gaming. (Imagen: Incubus Gaming / Facebook)

“El primer objetivo es romper la mala racha de 6-0 que los representantes de Perú han tenido en las Regionales. A partir de eso, lo que venga será una etapa que nos dará el roce internacional que necesitamos para plantearnos nuevos objetivos. A esta fase de regionales iremos paso a paso, partida a partida. Así que esperamos dar una alegría a todos nuestros seguidores”, dijo Prudenci.

DATOS:

- La Claro Gaming Stars League es la liga profesional de League of Legends en el Perú y cuenta con el respaldo de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en alianza con el grupo El Comercio, Riot Games, Claro Perú y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

- Incubus está conformador por ‘Kanra’, ‘Shall’, ‘Terco’, ‘Scenario’, ‘Ceviche’ y ‘Cebolla’.

